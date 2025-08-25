Oropouche e bananas: por que a febre cresceu na Região Sudeste

Antes restrita à Amazônia, a febre oropouche agora atinge a Região Sudeste do Brasil. De cada 10 casos confirmados em 2025, oito ocorreram em estados como Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Até 18 de agosto, foram registrados 11.904 casos, com mais de 10 mil concentrados nessa região, de acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde.

Conforme registros, o avanço do vírus intrigou cientistas e autoridades de saúde pública. De acordo com pesquisas recentes, mudanças climáticas, desmatamento e padrões de uso do solo contribuem para a expansão da doença. O aumento da temperatura média e das chuvas, aliado à substituição da mata nativa por plantações, cria, desse modo, condições ideais para a proliferação do mosquito-pólvora, vetor da oropouche.

O papel das plantações de bananas e cacau

Estudos da revista Plos One e da The Lancet Infectious Diseases indicam que áreas com plantações de bananas e cacau concentram os clusters de casos fora da Amazônia. Segundo os pesquisadores:

A matéria orgânica em decomposição nessas plantações favorece a proliferação do mosquito-pólvora (maruim);

Ambientes quentes e úmidos aceleram o ciclo de vida do vetor, aumentando a transmissão;

A proximidade dessas plantações com áreas urbanas eleva o risco de contágio.

Vírus mais contagioso

O aumento de casos também está ligado a mutações do vírus. Estudos da Fiocruz revelaram que a versão em circulação difere da identificada nos anos 1960, possivelmente tornando a doença mais transmissível.

O fenômeno mostra que a expansão da febre oropouche é multifatorial: clima, mudanças ambientais, práticas agrícolas e alterações genéticas do vírus interagem, tornando a população do Sudeste mais vulnerável à doença.