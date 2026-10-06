Outubro Rosa: camisa da Unimed une prevenção e solidariedade
O Outubro Rosa ganha mais uma forma de chamar a atenção para a saúde da mulher em Cachoeiro de Itapemirim. Neste ano, a Unimed Sul Capixaba lançou uma camisa oficial da campanha.
A iniciativa integra o Saúde em Dia e combina, desse modo, conscientização, autocuidado e solidariedade. Além de vestir a cor que simboliza a campanha, quem compra a peça contribui para projetos sociais apoiados pela cooperativa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Leia também – Outubro Rosa: o cuidado com a mulher continua após o tratamento
Toda a renda obtida com as vendas seguirá para o Núcleo Feminino Cooperativista da Unimed. O grupo desenvolve ações sociais em projetos apoiados pela cooperativa.
Assim, a campanha transforma a compra da camiseta em uma oportunidade de participar do movimento e colaborar com iniciativas na comunidade.
Onde comprar a camisa do Outubro Rosa?
A camiseta custa R$ 75 e está disponível em três pontos de venda em Cachoeiro de Itapemirim.
Os interessados podem encontrar a peça na sede da Unimed Sul Capixaba, na Lojas Barezy, na Gilberto Machado, e na Lojas Metal Nobre, no Shopping Cachoeiro.
Quem preferir pode obter informações sobre a compra pelo WhatsApp (28) 99252-2583.
A iniciativa integra as ações do Saúde em Dia, campanha que leva informações e orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde para a população.
Por que o Outubro Rosa reforça o autocuidado?
O Outubro Rosa amplia, todos os anos, a conversa sobre prevenção e atenção à saúde da mulher. Nesse período, diferentes iniciativas incentivam o acesso à informação e o acompanhamento regular da saúde.
O autocuidado, porém, não precisa ficar restrito ao mês de outubro. Na prática, manter consultas e exames indicados para cada fase da vida ajuda a acompanhar mudanças e identificar problemas de saúde.
Além disso, conhecer o próprio corpo permite perceber alterações que merecem avaliação profissional. Quando algo diferente aparece, a orientação é procurar um serviço de saúde.
Campanha transforma conscientização em solidariedade
A proposta da camiseta vai além do uso da cor tradicional do Outubro Rosa. A iniciativa também cria uma forma direta de apoiar ações sociais.
O Núcleo Feminino Cooperativista da Unimed destina os recursos arrecadados a projetos apoiados pela cooperativa. Dessa maneira, a compra da peça contribui para iniciativas que buscam gerar impacto positivo na comunidade.
Ao mesmo tempo, a ação mantém no centro uma mensagem importante: cuidar da saúde exige atenção durante todo o ano.
Saúde em Dia amplia informação sobre prevenção
A Campanha Saúde em Dia reúne iniciativas voltadas à promoção da saúde e à prevenção. Para isso, aborda diferentes temas e leva informação à população.
Durante o Outubro Rosa, a programação reforça especialmente o cuidado com a saúde da mulher. A proposta inclui estimular, assim, hábitos de prevenção e ampliar o acesso a informações confiáveis.
Por isso, a campanha aproveita um símbolo conhecido para incentivar uma atitude que vai além da camiseta: colocar a saúde na rotina.
SERVIÇO
Camisa do Outubro Rosa: R$ 75
Pontos de venda em Cachoeiro de Itapemirim:
- Sede da Unimed Sul Capixaba
- Lojas Barezy, na Gilberto Machado
- Lojas Metal Nobre, no Shopping Cachoeiro
Informações: WhatsApp (28) 99252-2583
A renda das vendas será destinada ao Núcleo Feminino Cooperativista da Unimed, para ações sociais nos projetos apoiados pela cooperativa.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726