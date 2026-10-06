Outubro Rosa: camisa da Unimed une prevenção e solidariedade

O Outubro Rosa ganha mais uma forma de chamar a atenção para a saúde da mulher em Cachoeiro de Itapemirim. Neste ano, a Unimed Sul Capixaba lançou uma camisa oficial da campanha.

A iniciativa integra o Saúde em Dia e combina, desse modo, conscientização, autocuidado e solidariedade. Além de vestir a cor que simboliza a campanha, quem compra a peça contribui para projetos sociais apoiados pela cooperativa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Outubro Rosa: o cuidado com a mulher continua após o tratamento

Toda a renda obtida com as vendas seguirá para o Núcleo Feminino Cooperativista da Unimed. O grupo desenvolve ações sociais em projetos apoiados pela cooperativa.

Assim, a campanha transforma a compra da camiseta em uma oportunidade de participar do movimento e colaborar com iniciativas na comunidade.

Onde comprar a camisa do Outubro Rosa?

A camiseta custa R$ 75 e está disponível em três pontos de venda em Cachoeiro de Itapemirim.

Os interessados podem encontrar a peça na sede da Unimed Sul Capixaba, na Lojas Barezy, na Gilberto Machado, e na Lojas Metal Nobre, no Shopping Cachoeiro.

Quem preferir pode obter informações sobre a compra pelo WhatsApp (28) 99252-2583.

A iniciativa integra as ações do Saúde em Dia, campanha que leva informações e orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde para a população.

Por que o Outubro Rosa reforça o autocuidado?

O Outubro Rosa amplia, todos os anos, a conversa sobre prevenção e atenção à saúde da mulher. Nesse período, diferentes iniciativas incentivam o acesso à informação e o acompanhamento regular da saúde.

O autocuidado, porém, não precisa ficar restrito ao mês de outubro. Na prática, manter consultas e exames indicados para cada fase da vida ajuda a acompanhar mudanças e identificar problemas de saúde.

Além disso, conhecer o próprio corpo permite perceber alterações que merecem avaliação profissional. Quando algo diferente aparece, a orientação é procurar um serviço de saúde.

Campanha transforma conscientização em solidariedade

A proposta da camiseta vai além do uso da cor tradicional do Outubro Rosa. A iniciativa também cria uma forma direta de apoiar ações sociais.

O Núcleo Feminino Cooperativista da Unimed destina os recursos arrecadados a projetos apoiados pela cooperativa. Dessa maneira, a compra da peça contribui para iniciativas que buscam gerar impacto positivo na comunidade.

Ao mesmo tempo, a ação mantém no centro uma mensagem importante: cuidar da saúde exige atenção durante todo o ano.

Saúde em Dia amplia informação sobre prevenção

A Campanha Saúde em Dia reúne iniciativas voltadas à promoção da saúde e à prevenção. Para isso, aborda diferentes temas e leva informação à população.

Durante o Outubro Rosa, a programação reforça especialmente o cuidado com a saúde da mulher. A proposta inclui estimular, assim, hábitos de prevenção e ampliar o acesso a informações confiáveis.

Por isso, a campanha aproveita um símbolo conhecido para incentivar uma atitude que vai além da camiseta: colocar a saúde na rotina.

SERVIÇO

Camisa do Outubro Rosa: R$ 75

Pontos de venda em Cachoeiro de Itapemirim:

Sede da Unimed Sul Capixaba

Lojas Barezy, na Gilberto Machado

Lojas Metal Nobre, no Shopping Cachoeiro

Informações: WhatsApp (28) 99252-2583

A renda das vendas será destinada ao Núcleo Feminino Cooperativista da Unimed, para ações sociais nos projetos apoiados pela cooperativa.