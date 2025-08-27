Pare o cansaço e a ansiedade com esses 5 movimentos fáceis

A rotina corrida, o excesso de informações e pequenas preocupações acumulam tensão no corpo. Ombros duros, pescoço rígido, respiração curta e dores de cabeça, desse modo, indicam que o corpo precisa relaxar. Felizmente, não é preciso horas para aliviar o estresse. Apenas alguns minutos, aliados a exercícios simples, podem soltar, assim, a musculatura e clarear a mente. A prática regular ajuda, principalmente, a reduzir a ansiedade, melhorar a postura e recuperar energia, tornando o dia mais produtivo e leve.

Além disso, a liberação de tensão melhora a circulação sanguínea, relaxa o sistema nervoso e favorece a sensação de bem-estar. Respirar profundamente, alongar, girar a coluna ou fazer movimentos simples ativa pontos estratégicos do corpo e contribui para a saúde mental. Essas pequenas pausas funcionam, desse modo, como “reset” diário, prevenindo dores, fadiga e sobrecarga emocional. Com constância, o corpo aprende a relaxar mesmo em momentos de pressão ou correria intensa.

1. Respiração profunda

Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Logo após, inspire pelo nariz contando até 4, segure por 2 segundos e expire pela boca em 6 tempos. Repita cinco vezes. Esse exercício acalma o sistema nervoso e diminui rapidamente a tensão.

2. Alongamento de ombros

Eleve os ombros em direção às orelhas. Em seguida, segure por alguns segundos e solte de uma vez. Repita 10 vezes. Alivia rigidez e facilita a mobilidade da região cervical.

3. Torção da coluna

Sentada, apoie a mão direita no encosto e gire suavemente o tronco. Respire fundo e segure. Troque o lado. Relaxa lombar, costas e melhora a postura.

4. Movimento de pés

Fique em pé e alterne o peso do corpo entre ponta dos pés e calcanhares. Estimula a circulação e reduz sensação de pernas pesadas.

5. Massagem rápida

Pressione a nuca com as mãos e faça movimentos circulares. Alivia dores de cabeça tensionais e melhora a circulação sanguínea.

