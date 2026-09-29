Pipoca pode ser saudável? Veja como preparar melhor
A pipoca é um grão integral rico em fibras, mas o preparo pode aumentar calorias, gordura e sódio.
A pipoca costuma aparecer associada ao cinema, à manteiga e ao excesso de sal. No entanto, o milho usado para prepará-la também pode integrar uma alimentação equilibrada.
Isso acontece porque a pipoca é um grão integral. Quando o preparo utiliza poucos ingredientes, o alimento fornece fibras e pode ajudar na saciedade.
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Por outro lado, óleo em excesso, manteiga, açúcar, sal e coberturas podem mudar bastante sua composição nutricional. Portanto, a forma de preparo merece atenção.
Pipoca é saudável quando preparada em casa?
Sim. A pipoca pode fazer parte de uma alimentação equilibrada quando recebe poucos ingredientes e quantidades moderadas de gordura e sal.
Segundo o Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), três xícaras de pipoca estourada sem coberturas fornecem cerca de 100 calorias e fibras.
As fibras ajudam no funcionamento do intestino e também contribuem para a sensação de saciedade. Assim, a pipoca pode funcionar como uma opção prática para o lanche.
Além disso, o milho da pipoca preserva as diferentes partes do grão, incluindo a camada externa, que concentra fibras.
O preparo altera o valor nutricional
O milho sozinho apresenta uma composição diferente daquela encontrada em receitas com grandes quantidades de gordura, sal ou açúcar.
Por isso, preparar a pipoca com pouco óleo mantém a receita mais simples. Depois, ervas e especiarias podem acrescentar sabor sem exigir tanto sal ou manteiga.
Páprica, orégano, alecrim, cúrcuma e pimenta estão entre as opções para variar o tempero. Uma pequena quantidade de azeite também pode ajudar na distribuição desses ingredientes.
Nesse caso, não existe necessidade de eliminar completamente óleo ou sal. O Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda apenas que esses ingredientes apareçam em pequenas quantidades.
Pipoca de micro-ondas exige atenção ao rótulo
A pipoca de micro-ondas não apresenta necessariamente a mesma composição em todas as marcas. Por isso, o consumidor deve observar a tabela nutricional e a lista de ingredientes.
Algumas versões apresentam mais sódio, gordura saturada ou outros componentes. Outras podem ter uma composição mais simples.
Assim, verificar o rótulo ajuda a comparar produtos e escolher opções compatíveis com os objetivos da alimentação.
O mesmo cuidado vale para as versões prontas vendidas em outros estabelecimentos. O milho continua sendo a base, mas os ingredientes adicionados podem mudar o resultado.
E a pipoca do cinema?
A quantidade consumida também merece atenção. Porções grandes podem concentrar mais calorias e sódio, principalmente quando recebem manteiga, coberturas ou outros acompanhamentos.
Por isso, o problema não está necessariamente na pipoca, mas no conjunto formado pelo tamanho da porção e pelos ingredientes acrescentados.
De acordo com o Guia Alimentar, alimentos in natura ou minimamente processados devem formar a base da alimentação. Óleos, gorduras, sal e açúcar entram em pequenas quantidades no preparo.
Como deixar a pipoca mais equilibrada
Para aproveitar melhor o alimento, algumas escolhas simples ajudam:
- Prefira o milho para pipoca preparado em casa.
- Use pouco óleo durante o preparo.
- Tempere com ervas e especiarias.
- Controle a quantidade de sal.
- Evite excesso de manteiga e coberturas.
- Nas versões industrializadas, confira sódio, gordura saturada e ingredientes.
Assim, a pipoca pode ocupar um espaço diferente daquele associado apenas ao cinema. O milho oferece uma boa base nutricional, enquanto o preparo determina boa parte do resultado final.
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