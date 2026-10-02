Pneumo 20 no SUS: quem pode tomar e como conseguir

A vacina Pneumo 20 já integra estratégias do SUS em 2026, mas a indicação varia conforme idade, saúde e histórico de vacinação.

Por isso, quem chega ao posto não recebe necessariamente uma dose. A equipe de saúde consulta a caderneta e verifica quais vacinas contra o pneumococo a pessoa já tomou.

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O imunizante protege contra 20 sorotipos do pneumococo, bactéria que pode causar doenças como pneumonia e meningite. No entanto, a vacina não previne todas as causas dessas doenças.

Quem pode tomar a Pneumo 20 pelo SUS?

O SUS oferece a Pneumo 20 para diferentes grupos, conforme as estratégias definidas pelo Programa Nacional de Imunizações.

Entre eles estão crianças de até 5 anos, idosos a partir de 85 anos, povos indígenas e pessoas com determinadas condições de saúde.

A indicação também considera as doses anteriores. Portanto, quem já recebeu Pneumo 10, 13, 15 ou 23 precisa passar por uma avaliação antes de receber outra vacina.

Pessoas com 85 anos ou mais

Desde setembro de 2026, pessoas com 85 anos ou mais passaram a integrar uma estratégia específica de vacinação contra o pneumococo.

Quem nunca recebeu uma vacina pneumocócica pode receber uma dose única da Pneumo 20, conforme a orientação do serviço de saúde.

Já quem tomou Pneumo 13, Pneumo 15 ou Pneumo 23 precisa apresentar o histórico vacinal. A equipe avalia as doses anteriores e os intervalos entre elas.

Por isso, levar a caderneta de vacinação facilita a definição do esquema.

Como funciona a vacinação das crianças?

A substituição da Pneumo 10 pela Pneumo 20 ocorre de forma gradual na vacinação infantil.

Durante essa transição, o esquema pode combinar diferentes vacinas, conforme a idade e as doses já aplicadas.

Para crianças que iniciam o esquema, a orientação citada na pauta prevê Pneumo 20 aos 2 meses, Pneumo 10 aos 4 meses e reforço com Pneumo 20 aos 12 meses.

Por outro lado, crianças que já completaram o esquema com Pneumo 10 não precisam receber Pneumo 20 apenas por causa da mudança.

Quem começou a vacinação na rede privada com Pneumo 13 ou Pneumo 15 também deve apresentar o histórico para avaliação.

Onde conseguir a Pneumo 20 no SUS?

A orientação é procurar uma Unidade Básica de Saúde ou outro ponto de vacinação do SUS.

Leve a caderneta de vacinação, quando disponível. Para pessoas com 85 anos ou mais, também é necessário apresentar um documento que comprove a idade.

Nessa estratégia, não há necessidade de receita médica para receber a vacina.

Além disso, pessoas com dificuldade de locomoção podem contar com vacinação domiciliar em algumas situações, conforme a organização local do serviço.

Quem tem doenças específicas também pode receber?

Sim. Algumas condições de saúde aumentam o risco de doença pneumocócica e podem garantir indicação para a vacinação.

Nesses casos, o SUS segue critérios específicos. A avaliação pode ocorrer nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

A equipe analisa a condição de saúde, as vacinas anteriores e o esquema recomendado para cada situação.

A Pneumo 20 protege contra qualquer pneumonia?

Não. A Pneumo 20 não protege contra todas as pneumonias.

O imunizante atua contra 20 sorotipos do pneumococo incluídos na vacina. Outros tipos de bactérias, vírus e agentes infecciosos também podem provocar pneumonia ou meningite.

Assim, a vacinação reduz o risco das doenças causadas pelos sorotipos contemplados, mas não substitui outras medidas de prevenção e cuidados de saúde.