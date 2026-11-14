Por que a presença de médico intensivista é importante nas UTIs?

Campanha da Associação Brasileira de Medicina Intensiva (Amib) destaca a necessidade de profissionais especializados na liderança das unidades e aponta desafios enfrentados pelas equipes de terapia intensiva

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) atende pacientes que precisam de cuidados contínuos e acompanhamento especializado. Nesse ambiente, decisões rápidas e conhecimento técnico fazem diferença na assistência.

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Por isso, a presença de um médico intensivista na condução do setor é fundamental. A Associação Brasileira de Medicina Intensiva (Amib) lançou uma campanha para chamar a atenção sobre essa necessidade.

A iniciativa também aborda as condições de trabalho dos profissionais e os impactos que elas podem provocar no atendimento aos pacientes.

Por que a UTI precisa de um médico intensivista?

O médico intensivista possui formação específica para atender pacientes em estado grave. Além disso, esse profissional reúne conhecimentos necessários para tomar decisões rápidas e coordenar equipes em situações complexas.

Diante dessa realidade, a Amib defende que a liderança das UTIs fique sob responsabilidade de médicos com titulação em medicina intensiva.

Conforme a entidade, essa qualificação contribui para melhorar a qualidade da assistência e a gestão das unidades.

A campanha “Orgulho de ser intensivista” também busca conscientizar gestores públicos e privados sobre a importância desses profissionais.

Além disso, a associação pretende estimular ambientes de trabalho que favoreçam a atuação dos intensivistas e de suas equipes.

Quais desafios os médicos intensivistas enfrentam?

A campanha surgiu a partir dos resultados do Inquérito Nacional sobre a Força de Trabalho Médica nas UTIs Brasileiras.

A Amib realizou o levantamento em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM). O estudo reuniu informações de 2.338 médicos que trabalham na área.

Entre os principais problemas identificados, aparecem:

Alto nível de esgotamento mental entre os profissionais;

Vínculos empregatícios frágeis, com participação expressiva de contratações como pessoa jurídica (PJ);

Pouco tempo para atividades físicas e convivência familiar;

Dificuldades para manter uma alimentação adequada;

Indicadores desfavoráveis de qualidade de vida.

Essas condições mostram que a assistência intensiva também depende da valorização dos profissionais que trabalham nas unidades.

Como as condições de trabalho afetam a assistência?

A Amib defende medidas para melhorar a rotina dos médicos intensivistas e garantir condições adequadas de atendimento.

Entre as prioridades apontadas pela associação estão jornadas menos exaustivas, remuneração melhor e vínculos empregatícios mais estáveis.

A entidade também destaca a importância da atualização profissional contínua, da humanização da assistência e do suporte técnico e operacional.

Além disso, considera essencial oferecer ambientes que permitam aos profissionais exercer suas funções com segurança e qualidade.

Amib alerta para substituição de especialistas nas UTIs

Outro ponto destacado pela associação envolve a substituição de médicos intensivistas por profissionais sem formação específica.

Segundo a Amib, alguns estabelecimentos adotam essa prática para reduzir custos.

Entretanto, a entidade ressalta que a terapia intensiva exige conhecimentos especializados, rapidez nas decisões e liderança qualificada.

Por isso, a campanha busca ampliar o reconhecimento da medicina intensiva e reforçar a importância da qualificação profissional.

A iniciativa também chama a atenção para a necessidade de melhores condições de trabalho, com benefícios que podem alcançar pacientes, familiares e equipes de saúde.