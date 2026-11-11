Por que homens adiam consultas médicas e deixam a prevenção de lado?
Medo, questões culturais e ausência de sintomas levam homens a adiar consultas, dificultando a identificação precoce de doenças.
Medo de descobrir doenças, barreiras culturais e ausência de sintomas explicam parte da resistência masculina ao acompanhamento médico. O comportamento pode atrasar diagnósticos e comprometer a saúde.
Muitos homens só procuram atendimento quando sentem dor ou percebem alguma alteração no organismo. Antes disso, consultas e exames preventivos acabam ficando em segundo plano.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Leia também – Unimed destaca riscos de infecção que pode causar doenças graves; saiba qual é
Esse comportamento preocupa porque algumas doenças evoluem silenciosamente. Hipertensão, diabetes e alterações no colesterol, por exemplo, podem avançar sem provocar sintomas evidentes.
Durante o Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde masculina, especialistas reforçam a importância de mudar essa realidade. A prevenção precisa fazer parte da rotina durante todo o ano, e não apenas em novembro.
O médico urologista Carlos Frederico Buloto Schmitd, diretor Financeiro da Unimed Sul Capixaba, observa que muitos homens ainda procuram ajuda somente quando identificam algum problema.
“É comum que o homem procure o médico quando sente dor, percebe alguma alteração ou quando determinada condição começa a interferir na sua rotina. O problema é que nem todas as doenças apresentam sinais evidentes no início. Hipertensão, diabetes e alterações no colesterol, por exemplo, podem evoluir silenciosamente. Por isso, esperar o aparecimento de sintomas não é uma boa estratégia de cuidado”, destaca.
Por que os homens evitam consultas e exames preventivos?
A resistência masculina ao acompanhamento médico envolve fatores culturais, emocionais e comportamentais. A ideia de que o homem precisa demonstrar força e suportar dificuldades ainda influencia decisões relacionadas à saúde.
Com isso, alguns ignoram sintomas, adiam consultas e evitam conversar sobre problemas físicos ou emocionais.
O constrangimento também interfere nesse comportamento. Assuntos relacionados à saúde sexual, alterações urinárias e intimidade podem dificultar o diálogo com profissionais.
Segundo Carlos Frederico, mudar essa percepção representa um passo importante para ampliar os cuidados preventivos.
“Precisamos mudar a percepção de que procurar um médico é sinal de fraqueza ou de que só é necessário fazer isso quando algo está errado. Reconhecer os próprios limites, conversar sobre o que está sentindo e buscar orientação são atitudes de responsabilidade. Quanto mais cedo o homem incorpora esse cuidado à rotina, maiores são as oportunidades de identificar alterações e receber a orientação adequada”, afirma Carlos Frederico.
Saúde masculina vai além da prevenção do câncer de próstata
O câncer de próstata recebe destaque durante o Novembro Azul, mas representa apenas uma parte dos cuidados necessários ao longo da vida.
O acompanhamento também precisa considerar a saúde cardiovascular, metabólica, sexual e emocional.
Entre os aspectos que merecem atenção estão:
- Pressão arterial e risco de doenças cardiovasculares;
- Diabetes e alterações nos níveis de glicose;
- Colesterol e obesidade;
- Alterações urinárias e saúde sexual;
- Ansiedade, depressão e estresse;
- Qualidade do sono e hábitos de vida.
A saúde mental também exige atenção. Entretanto, muitos homens encontram dificuldades para reconhecer e expressar sentimentos.
Essa resistência pode prolongar situações de sofrimento emocional e dificultar a procura por ajuda especializada.
“O cuidado com a saúde masculina precisa ser entendido de forma integral. Não adianta olhar apenas para a próstata e deixar de lado o coração, o controle das doenças crônicas, a saúde sexual e o equilíbrio emocional. Cada homem tem uma história, uma idade, um histórico familiar e fatores de risco diferentes. Por isso, o acompanhamento médico deve ser individualizado, com orientações sobre quais avaliações são necessárias em cada fase da vida”, explica o urologista.
Como incorporar a prevenção à rotina?
O primeiro passo consiste em manter consultas periódicas e conversar com o médico sobre histórico familiar, condições de saúde e hábitos cotidianos.
A partir dessas informações, o profissional pode avaliar os fatores de risco e indicar os exames adequados para cada pessoa.
Além disso, algumas atitudes ajudam a preservar a saúde:
- Praticar atividade física regularmente;
- Manter uma alimentação equilibrada;
- Evitar o tabagismo;
- Moderar o consumo de bebidas alcoólicas;
- Priorizar a qualidade do sono;
- Procurar orientação diante de alterações no organismo.
A frequência das consultas e a necessidade de exames variam conforme idade, histórico familiar e condições individuais. Por isso, cada homem precisa de uma orientação adequada ao seu perfil.
Para Carlos Frederico, o maior desafio consiste em transformar a prevenção em um compromisso permanente.
“Não é preciso esperar o Novembro Azul, sentir dor ou receber um alerta para começar a cuidar da saúde. O acompanhamento deve acontecer durante todo o ano. Reservar um tempo para uma consulta e conversar com o médico pode fazer diferença não apenas na identificação de doenças, mas também na qualidade de vida”, conclui.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726