Por que homens adiam consultas médicas e deixam a prevenção de lado?

Medo de descobrir doenças, barreiras culturais e ausência de sintomas explicam parte da resistência masculina ao acompanhamento médico. O comportamento pode atrasar diagnósticos e comprometer a saúde.

Muitos homens só procuram atendimento quando sentem dor ou percebem alguma alteração no organismo. Antes disso, consultas e exames preventivos acabam ficando em segundo plano.

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Esse comportamento preocupa porque algumas doenças evoluem silenciosamente. Hipertensão, diabetes e alterações no colesterol, por exemplo, podem avançar sem provocar sintomas evidentes.

Durante o Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde masculina, especialistas reforçam a importância de mudar essa realidade. A prevenção precisa fazer parte da rotina durante todo o ano, e não apenas em novembro.

O médico urologista Carlos Frederico Buloto Schmitd, diretor Financeiro da Unimed Sul Capixaba, observa que muitos homens ainda procuram ajuda somente quando identificam algum problema.

“É comum que o homem procure o médico quando sente dor, percebe alguma alteração ou quando determinada condição começa a interferir na sua rotina. O problema é que nem todas as doenças apresentam sinais evidentes no início. Hipertensão, diabetes e alterações no colesterol, por exemplo, podem evoluir silenciosamente. Por isso, esperar o aparecimento de sintomas não é uma boa estratégia de cuidado”, destaca.

Por que os homens evitam consultas e exames preventivos?

A resistência masculina ao acompanhamento médico envolve fatores culturais, emocionais e comportamentais. A ideia de que o homem precisa demonstrar força e suportar dificuldades ainda influencia decisões relacionadas à saúde.

Com isso, alguns ignoram sintomas, adiam consultas e evitam conversar sobre problemas físicos ou emocionais.

O constrangimento também interfere nesse comportamento. Assuntos relacionados à saúde sexual, alterações urinárias e intimidade podem dificultar o diálogo com profissionais.

Segundo Carlos Frederico, mudar essa percepção representa um passo importante para ampliar os cuidados preventivos.

“Precisamos mudar a percepção de que procurar um médico é sinal de fraqueza ou de que só é necessário fazer isso quando algo está errado. Reconhecer os próprios limites, conversar sobre o que está sentindo e buscar orientação são atitudes de responsabilidade. Quanto mais cedo o homem incorpora esse cuidado à rotina, maiores são as oportunidades de identificar alterações e receber a orientação adequada”, afirma Carlos Frederico.

Saúde masculina vai além da prevenção do câncer de próstata

O câncer de próstata recebe destaque durante o Novembro Azul, mas representa apenas uma parte dos cuidados necessários ao longo da vida.

O acompanhamento também precisa considerar a saúde cardiovascular, metabólica, sexual e emocional.

Entre os aspectos que merecem atenção estão:

Pressão arterial e risco de doenças cardiovasculares;

Diabetes e alterações nos níveis de glicose;

Colesterol e obesidade;

Alterações urinárias e saúde sexual;

Ansiedade, depressão e estresse;

Qualidade do sono e hábitos de vida.

A saúde mental também exige atenção. Entretanto, muitos homens encontram dificuldades para reconhecer e expressar sentimentos.

Essa resistência pode prolongar situações de sofrimento emocional e dificultar a procura por ajuda especializada.

“O cuidado com a saúde masculina precisa ser entendido de forma integral. Não adianta olhar apenas para a próstata e deixar de lado o coração, o controle das doenças crônicas, a saúde sexual e o equilíbrio emocional. Cada homem tem uma história, uma idade, um histórico familiar e fatores de risco diferentes. Por isso, o acompanhamento médico deve ser individualizado, com orientações sobre quais avaliações são necessárias em cada fase da vida”, explica o urologista.

Como incorporar a prevenção à rotina?

O primeiro passo consiste em manter consultas periódicas e conversar com o médico sobre histórico familiar, condições de saúde e hábitos cotidianos.

A partir dessas informações, o profissional pode avaliar os fatores de risco e indicar os exames adequados para cada pessoa.

Além disso, algumas atitudes ajudam a preservar a saúde:

Praticar atividade física regularmente;

Manter uma alimentação equilibrada;

Evitar o tabagismo;

Moderar o consumo de bebidas alcoólicas;

Priorizar a qualidade do sono;

Procurar orientação diante de alterações no organismo.

A frequência das consultas e a necessidade de exames variam conforme idade, histórico familiar e condições individuais. Por isso, cada homem precisa de uma orientação adequada ao seu perfil.

Para Carlos Frederico, o maior desafio consiste em transformar a prevenção em um compromisso permanente.

“Não é preciso esperar o Novembro Azul, sentir dor ou receber um alerta para começar a cuidar da saúde. O acompanhamento deve acontecer durante todo o ano. Reservar um tempo para uma consulta e conversar com o médico pode fazer diferença não apenas na identificação de doenças, mas também na qualidade de vida”, conclui.