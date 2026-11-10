Unimed destaca riscos de infecção que pode causar doenças graves; saiba qual é

O HTLV é uma infecção sexualmente transmissível que ainda recebe pouca atenção, embora possa provocar doenças graves. O vírus pode permanecer no organismo durante anos sem apresentar sintomas. Por isso, muitas pessoas convivem com a infecção sem saber que estão infectadas.

Em 10 de novembro, o Dia Mundial de Combate ao HTLV reforça a importância da informação, da prevenção e do diagnóstico. Embora a maioria das pessoas infectadas não desenvolva doenças relacionadas ao vírus, alguns casos podem evoluir para complicações neurológicas e câncer.

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A médica infectologista Luiza Morandi, da Unimed Sul Capixaba, destaca que a ausência de sintomas não elimina a necessidade de atenção.

“Muitas pessoas podem estar infectadas e não apresentar nenhuma manifestação ao longo da vida. Isso não significa, porém, que o vírus não mereça atenção. O diagnóstico é importante para orientar o acompanhamento de saúde e também para adotar medidas que evitem a transmissão”, explica.

O que é o HTLV e quais doenças ele pode provocar?

O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) infecta células do sistema imunológico. Existem dois tipos principais: HTLV-1 e HTLV-2.

A maior parte das pessoas infectadas não apresenta manifestações clínicas importantes. Entretanto, o HTLV-1 pode provocar complicações graves em alguns casos.

Uma delas é a leucemia/linfoma de células T do adulto, um tipo de câncer que atinge os linfócitos. Outra é a mielopatia associada ao HTLV, uma doença neurológica que pode comprometer os movimentos.

Essa condição pode provocar rigidez muscular e dificuldades para caminhar. No entanto, ter o vírus não significa que a pessoa necessariamente desenvolverá essas doenças.

O diagnóstico permite identificar a infecção e orientar o acompanhamento conforme as necessidades de cada pessoa.

Como ocorre a transmissão do HTLV?

O HTLV pode passar de uma pessoa para outra por diferentes vias. As principais formas de transmissão incluem:

Relações sexuais sem preservativo;

Contato com sangue contaminado, como no compartilhamento de seringas e agulhas;

Transmissão da mãe para o bebê, principalmente durante a amamentação.

Por isso, identificar a infecção durante a gestação tem papel importante na prevenção. Com o diagnóstico, a equipe de saúde pode orientar medidas para reduzir o risco de transmissão ao bebê, incluindo recomendações específicas sobre a amamentação.

Como identificar a infecção?

Como o HTLV pode permanecer silencioso por muitos anos, a ausência de sintomas não permite descartar a infecção. A confirmação depende de exames de sangue específicos, solicitados conforme a avaliação profissional e o histórico de exposição.

Segundo a infectologista da Unimed Sul Capixaba, a testagem ajuda a identificar infecções que poderiam permanecer desconhecidas. Além disso, permite orientar os cuidados necessários e reduzir a possibilidade de transmissão.

A atenção também deve alcançar outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). HIV, sífilis, hepatites virais, HPV e clamídia também podem apresentar períodos sem sintomas.

Sem diagnóstico e acompanhamento, essas infecções podem provocar consequências importantes. A clamídia, por exemplo, pode causar inflamações nos órgãos reprodutivos e comprometer a fertilidade.

Já a sífilis pode atingir diferentes órgãos. As hepatites B e C podem evoluir para doenças crônicas do fígado. O HIV sem tratamento compromete o sistema imunológico, enquanto alguns tipos de HPV estão associados ao desenvolvimento de câncer.

Quais cuidados ajudam a prevenir o HTLV?

O uso de preservativos nas relações sexuais é uma das medidas para reduzir o risco de transmissão. Também é importante evitar o compartilhamento de seringas e agulhas.

Além disso, a realização de exames conforme a orientação profissional ajuda a identificar infecções mesmo quando não existem sintomas.

Durante o pré-natal, a investigação do HTLV permite avaliar a situação da gestante e orientar medidas de prevenção da transmissão para o bebê.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente testes para diversas ISTs, incluindo HIV, sífilis e hepatites virais. Diante de uma possível exposição, buscar orientação profissional ajuda a definir quais exames são necessários.

A informação e o diagnóstico precoce são fundamentais para proteger a saúde sexual. Afinal, esperar pelo aparecimento de sintomas pode atrasar a identificação de infecções e favorecer sua transmissão.