Potássio ajuda a controlar a pressão arterial e proteger o coração
Presente em alimentos como banana, feijão e abacate, o potássio ajuda a regular a pressão arterial e contribui para a saúde cardiovascular.
O potássio é um mineral essencial para o funcionamento do organismo. Ele participa dos movimentos musculares, da transmissão de impulsos nervosos e do controle da pressão arterial.
Além disso, desempenha funções importantes para o coração e os rins. Por isso, manter uma alimentação com boas fontes desse nutriente contribui para a saúde cardiovascular.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos consumam pelo menos 3.510 miligramas de potássio por dia.
O mineral está presente em alimentos comuns, como feijão, banana, batata, abacate e espinafre. A água de coco também oferece quantidades desse nutriente.
Como o potássio ajuda a controlar a pressão arterial?
O potássio participa de mecanismos que ajudam a regular a pressão arterial. Uma de suas funções envolve favorecer a eliminação de sódio pelos rins.
Esse processo contribui para equilibrar a quantidade de sódio no organismo. Consequentemente, pode ajudar a controlar a pressão arterial.
Além disso, o mineral participa do funcionamento dos vasos sanguíneos. Dessa maneira, uma alimentação com quantidades adequadas de potássio pode favorecer a saúde cardiovascular.
A OMS recomenda aumentar o consumo do nutriente pela alimentação para ajudar a reduzir a pressão arterial e o risco de doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral (AVC).
Entretanto, esse benefício também depende de outros hábitos, como moderar o consumo de sal e manter uma alimentação equilibrada.
Quais alimentos são ricos em potássio?
O potássio aparece naturalmente em diferentes alimentos. Por isso, é possível diversificar o cardápio sem depender de suplementos.
Entre as principais fontes estão:
- Feijão;
- Batata;
- Banana;
- Abacate;
- Espinafre;
- Água de coco.
As quantidades variam conforme o alimento e o tamanho da porção. Portanto, combinar diferentes fontes ajuda a diversificar a ingestão do mineral.
Água de coco tem potássio? Conheça as versões
A água de coco contém potássio e também contribui para a ingestão de líquidos. Entretanto, sua composição varia conforme o tipo de produto.
No mercado, existem três versões principais:
Água de coco integral
Essa versão mantém sua composição natural, sem adição de água ou açúcares.
Água de coco padronizada
O fabricante utiliza água de coco integral e pode acrescentar água de coco concentrada ou desidratada para ajustar a composição.
Água de coco reconstituída
Essa versão utiliza água de coco concentrada ou desidratada. Durante o preparo, o fabricante acrescenta água potável, água de coco integral ou ambas.
Nas versões padronizada e reconstituída, a legislação permite pequenas quantidades de açúcares, limitadas a 0,5 grama por 100 mililitros. O fabricante precisa informar essa adição na lista de ingredientes.
Água de coco de caixinha precisa de conservantes?
Não necessariamente. As embalagens cartonadas utilizam tratamento térmico e envase asséptico para conservar a bebida.
Além disso, a embalagem conta com seis camadas de proteção. Essa tecnologia permite armazenar o produto sem refrigeração antes da abertura, sem necessidade de conservantes para essa finalidade.
Depois de aberta, a bebida exige os cuidados de conservação indicados pelo fabricante.
Quem precisa ter cuidado com o consumo de potássio?
Embora seja essencial, o potássio exige atenção em algumas situações de saúde.
Pessoas com doenças renais podem apresentar dificuldade para eliminar o excesso desse mineral. Como consequência, o potássio pode se acumular no sangue e provocar alterações importantes no funcionamento do coração.
Além disso, determinados medicamentos interferem na concentração de potássio no organismo. Por isso, algumas pessoas precisam ajustar o consumo conforme orientação individualizada.
Nesses casos, não é recomendável aumentar a ingestão de alimentos ricos em potássio ou utilizar suplementos por conta própria.
Quanto potássio consumir por dia?
A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 3.510 miligramas diários para adultos.
A orientação busca contribuir para o controle da pressão arterial e reduzir os riscos cardiovasculares.
No entanto, as necessidades individuais podem variar conforme as condições de saúde e a função renal.
Por isso, a melhor estratégia é manter uma alimentação variada, priorizar fontes naturais de potássio e moderar o consumo de sódio.
Assim, o organismo recebe nutrientes importantes para o funcionamento dos músculos, dos nervos, dos rins e do coração.
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