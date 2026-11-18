O potássio é um mineral essencial para o funcionamento do organismo. Ele participa dos movimentos musculares, da transmissão de impulsos nervosos e do controle da pressão arterial.

Além disso, desempenha funções importantes para o coração e os rins. Por isso, manter uma alimentação com boas fontes desse nutriente contribui para a saúde cardiovascular.

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos consumam pelo menos 3.510 miligramas de potássio por dia.

O mineral está presente em alimentos comuns, como feijão, banana, batata, abacate e espinafre. A água de coco também oferece quantidades desse nutriente.

Como o potássio ajuda a controlar a pressão arterial?

O potássio participa de mecanismos que ajudam a regular a pressão arterial. Uma de suas funções envolve favorecer a eliminação de sódio pelos rins.

Esse processo contribui para equilibrar a quantidade de sódio no organismo. Consequentemente, pode ajudar a controlar a pressão arterial.

Além disso, o mineral participa do funcionamento dos vasos sanguíneos. Dessa maneira, uma alimentação com quantidades adequadas de potássio pode favorecer a saúde cardiovascular.

A OMS recomenda aumentar o consumo do nutriente pela alimentação para ajudar a reduzir a pressão arterial e o risco de doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral (AVC).

Entretanto, esse benefício também depende de outros hábitos, como moderar o consumo de sal e manter uma alimentação equilibrada.

Quais alimentos são ricos em potássio?

O potássio aparece naturalmente em diferentes alimentos. Por isso, é possível diversificar o cardápio sem depender de suplementos.

Entre as principais fontes estão:

Feijão;

Batata;

Banana;

Abacate;

Espinafre;

Água de coco.

As quantidades variam conforme o alimento e o tamanho da porção. Portanto, combinar diferentes fontes ajuda a diversificar a ingestão do mineral.

Água de coco tem potássio? Conheça as versões

A água de coco contém potássio e também contribui para a ingestão de líquidos. Entretanto, sua composição varia conforme o tipo de produto.

No mercado, existem três versões principais:

Água de coco integral

Essa versão mantém sua composição natural, sem adição de água ou açúcares.

Água de coco padronizada

O fabricante utiliza água de coco integral e pode acrescentar água de coco concentrada ou desidratada para ajustar a composição.

Água de coco reconstituída

Essa versão utiliza água de coco concentrada ou desidratada. Durante o preparo, o fabricante acrescenta água potável, água de coco integral ou ambas.

Nas versões padronizada e reconstituída, a legislação permite pequenas quantidades de açúcares, limitadas a 0,5 grama por 100 mililitros. O fabricante precisa informar essa adição na lista de ingredientes.

Água de coco de caixinha precisa de conservantes?

Não necessariamente. As embalagens cartonadas utilizam tratamento térmico e envase asséptico para conservar a bebida.

Além disso, a embalagem conta com seis camadas de proteção. Essa tecnologia permite armazenar o produto sem refrigeração antes da abertura, sem necessidade de conservantes para essa finalidade.

Depois de aberta, a bebida exige os cuidados de conservação indicados pelo fabricante.

Quem precisa ter cuidado com o consumo de potássio?

Embora seja essencial, o potássio exige atenção em algumas situações de saúde.

Pessoas com doenças renais podem apresentar dificuldade para eliminar o excesso desse mineral. Como consequência, o potássio pode se acumular no sangue e provocar alterações importantes no funcionamento do coração.

Além disso, determinados medicamentos interferem na concentração de potássio no organismo. Por isso, algumas pessoas precisam ajustar o consumo conforme orientação individualizada.

Nesses casos, não é recomendável aumentar a ingestão de alimentos ricos em potássio ou utilizar suplementos por conta própria.

Quanto potássio consumir por dia?

A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 3.510 miligramas diários para adultos.

A orientação busca contribuir para o controle da pressão arterial e reduzir os riscos cardiovasculares.

No entanto, as necessidades individuais podem variar conforme as condições de saúde e a função renal.

Por isso, a melhor estratégia é manter uma alimentação variada, priorizar fontes naturais de potássio e moderar o consumo de sódio.

Assim, o organismo recebe nutrientes importantes para o funcionamento dos músculos, dos nervos, dos rins e do coração.