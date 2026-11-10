Saúde dos olhos: mitos e verdades que você precisa conhecer
Veja dúvidas sobre telas, leitura no escuro, alimentação e hábitos que influenciam a saúde dos olhos.
Ler com pouca iluminação prejudica a visão? Usar celular por muitas horas pode causar cegueira? E comer cenoura realmente protege os olhos? Essas dúvidas fazem parte da rotina de quem utiliza telas diariamente e convive com diferentes hábitos visuais.
Embora algumas práticas provoquem desconforto, nem todas representam riscos permanentes para a visão. Além disso, crenças populares ainda confundem o que realmente ajuda a preservar a saúde ocular.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) esclarece nove dúvidas sobre o assunto. As explicações ajudam a identificar hábitos que merecem atenção e cuidados importantes em diferentes fases da vida.
Ler no escuro prejudica a visão? Veja 9 mitos e verdades
A leitura em ambientes pouco iluminados pode provocar cansaço visual, mas não causa danos permanentes aos olhos. Essa distinção também aparece em outras dúvidas sobre telas, alimentação e envelhecimento.
Confira o que a ciência explica sobre nove situações comuns.
1. Ler de perto ou usar eletrônicos faz mal aos olhos?
Mito, com ressalvas. O uso de celulares, computadores e outros dispositivos pode provocar fadiga visual temporária, mas não causa danos permanentes por si só.
Entretanto, o esforço prolongado para enxergar de perto merece atenção durante a infância. Estudos relacionam esse hábito ao avanço da miopia, condição que dificulta enxergar objetos distantes. Por isso, pausas regulares ajudam a reduzir o esforço visual.
2. Ler no escuro piora a visão?
Mito. A leitura com pouca iluminação pode provocar desconforto, cansaço e dificuldade para manter a concentração.
No entanto, esse hábito não provoca lesões estruturais nem causa perda permanente da visão. Melhorar a iluminação do ambiente ajuda a tornar a leitura mais confortável.
3. Passar tempo ao ar livre protege os olhos?
Verdade. A exposição moderada à luz natural favorece o desenvolvimento ocular saudável, especialmente durante a infância.
Além disso, estudos associam o tempo ao ar livre a uma menor probabilidade de desenvolver miopia. Por isso, atividades externas ajudam a equilibrar a rotina de crianças que passam muitas horas em ambientes fechados.
4. A radiação ultravioleta prejudica a visão?
Verdade. A exposição excessiva aos raios ultravioleta (UV) pode aumentar o risco de doenças oculares ao longo dos anos.
Entre os problemas associados estão a catarata e a degeneração macular relacionada à idade (DMRI), que afeta uma região da retina responsável pela visão central.
Por isso, óculos de sol com proteção adequada contra raios UV ajudam a proteger os olhos.
5. Deixar de usar óculos evita que a visão piore?
Mito. Os óculos corrigem problemas de refração, como miopia, hipermetropia e astigmatismo.
Interromper o uso não impede a progressão dessas condições. Pelo contrário, pode provocar dores de cabeça, dificuldade para enxergar e cansaço visual.
O ideal é seguir a prescrição e manter os exames de acompanhamento.
6. A luz azul das telas é tóxica para os olhos?
Mito. A luz azul emitida por celulares, computadores e tablets não apresenta toxicidade ocular comprovada nas condições habituais de uso.
Entretanto, o excesso de telas pode provocar fadiga visual e interferir na qualidade do sono, principalmente quando a pessoa utiliza aparelhos perto da hora de dormir.
A luz azul também está presente naturalmente na iluminação solar, que representa sua principal fonte de exposição.
7. Fumar prejudica a saúde dos olhos?
Verdade. O cigarro favorece o estresse oxidativo, processo que provoca danos às células do organismo.
Esse mecanismo aumenta os riscos de catarata e degeneração macular relacionada à idade. Portanto, evitar o tabagismo também representa uma medida importante de proteção ocular.
8. Comer cenoura faz bem para a visão?
Verdade. A cenoura contém betacaroteno, substância que o organismo transforma em vitamina A.
Esse nutriente participa do funcionamento da retina e contribui para a manutenção da visão. Entretanto, nenhum alimento isolado garante a saúde ocular.
Uma alimentação variada e equilibrada continua sendo a melhor estratégia para obter os nutrientes necessários.
9. Perder a visão faz parte do envelhecimento?
Mito. O avanço da idade pode provocar mudanças naturais na visão, mas a cegueira não representa uma consequência inevitável do envelhecimento.
Um exemplo é a presbiopia, conhecida como vista cansada. Essa condição dificulta enxergar objetos próximos e costuma aparecer com o passar dos anos.
Além disso, controlar doenças como diabetes e hipertensão ajuda a reduzir riscos de complicações oculares.
Como preservar a saúde dos olhos no dia a dia?
Pequenas mudanças na rotina contribuem para o conforto visual e a prevenção de problemas. Entre os cuidados importantes estão:
- Fazer pausas durante o uso prolongado de telas;
- Aproveitar atividades ao ar livre;
- Utilizar óculos de sol com proteção UV;
- Manter uma alimentação variada;
- Evitar o cigarro;
- Utilizar os óculos conforme a prescrição;
- Controlar diabetes e hipertensão;
- Realizar consultas oftalmológicas regularmente.
A saúde ocular depende de cuidados contínuos, e não apenas da ausência de sintomas. Por isso, manter os exames preventivos em dia ajuda a identificar alterações precocemente e preservar a autonomia visual ao longo da vida.
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