Saúde dos olhos: mitos e verdades que você precisa conhecer

Ler com pouca iluminação prejudica a visão? Usar celular por muitas horas pode causar cegueira? E comer cenoura realmente protege os olhos? Essas dúvidas fazem parte da rotina de quem utiliza telas diariamente e convive com diferentes hábitos visuais.

Embora algumas práticas provoquem desconforto, nem todas representam riscos permanentes para a visão. Além disso, crenças populares ainda confundem o que realmente ajuda a preservar a saúde ocular.

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O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) esclarece nove dúvidas sobre o assunto. As explicações ajudam a identificar hábitos que merecem atenção e cuidados importantes em diferentes fases da vida.

Ler no escuro prejudica a visão? Veja 9 mitos e verdades

A leitura em ambientes pouco iluminados pode provocar cansaço visual, mas não causa danos permanentes aos olhos. Essa distinção também aparece em outras dúvidas sobre telas, alimentação e envelhecimento.

Confira o que a ciência explica sobre nove situações comuns.

1. Ler de perto ou usar eletrônicos faz mal aos olhos?

Mito, com ressalvas. O uso de celulares, computadores e outros dispositivos pode provocar fadiga visual temporária, mas não causa danos permanentes por si só.

Entretanto, o esforço prolongado para enxergar de perto merece atenção durante a infância. Estudos relacionam esse hábito ao avanço da miopia, condição que dificulta enxergar objetos distantes. Por isso, pausas regulares ajudam a reduzir o esforço visual.

2. Ler no escuro piora a visão?

Mito. A leitura com pouca iluminação pode provocar desconforto, cansaço e dificuldade para manter a concentração.

No entanto, esse hábito não provoca lesões estruturais nem causa perda permanente da visão. Melhorar a iluminação do ambiente ajuda a tornar a leitura mais confortável.

3. Passar tempo ao ar livre protege os olhos?

Verdade. A exposição moderada à luz natural favorece o desenvolvimento ocular saudável, especialmente durante a infância.

Além disso, estudos associam o tempo ao ar livre a uma menor probabilidade de desenvolver miopia. Por isso, atividades externas ajudam a equilibrar a rotina de crianças que passam muitas horas em ambientes fechados.

4. A radiação ultravioleta prejudica a visão?

Verdade. A exposição excessiva aos raios ultravioleta (UV) pode aumentar o risco de doenças oculares ao longo dos anos.

Entre os problemas associados estão a catarata e a degeneração macular relacionada à idade (DMRI), que afeta uma região da retina responsável pela visão central.

Por isso, óculos de sol com proteção adequada contra raios UV ajudam a proteger os olhos.

5. Deixar de usar óculos evita que a visão piore?

Mito. Os óculos corrigem problemas de refração, como miopia, hipermetropia e astigmatismo.

Interromper o uso não impede a progressão dessas condições. Pelo contrário, pode provocar dores de cabeça, dificuldade para enxergar e cansaço visual.

O ideal é seguir a prescrição e manter os exames de acompanhamento.

6. A luz azul das telas é tóxica para os olhos?

Mito. A luz azul emitida por celulares, computadores e tablets não apresenta toxicidade ocular comprovada nas condições habituais de uso.

Entretanto, o excesso de telas pode provocar fadiga visual e interferir na qualidade do sono, principalmente quando a pessoa utiliza aparelhos perto da hora de dormir.

A luz azul também está presente naturalmente na iluminação solar, que representa sua principal fonte de exposição.

7. Fumar prejudica a saúde dos olhos?

Verdade. O cigarro favorece o estresse oxidativo, processo que provoca danos às células do organismo.

Esse mecanismo aumenta os riscos de catarata e degeneração macular relacionada à idade. Portanto, evitar o tabagismo também representa uma medida importante de proteção ocular.

8. Comer cenoura faz bem para a visão?

Verdade. A cenoura contém betacaroteno, substância que o organismo transforma em vitamina A.

Esse nutriente participa do funcionamento da retina e contribui para a manutenção da visão. Entretanto, nenhum alimento isolado garante a saúde ocular.

Uma alimentação variada e equilibrada continua sendo a melhor estratégia para obter os nutrientes necessários.

9. Perder a visão faz parte do envelhecimento?

Mito. O avanço da idade pode provocar mudanças naturais na visão, mas a cegueira não representa uma consequência inevitável do envelhecimento.

Um exemplo é a presbiopia, conhecida como vista cansada. Essa condição dificulta enxergar objetos próximos e costuma aparecer com o passar dos anos.

Além disso, controlar doenças como diabetes e hipertensão ajuda a reduzir riscos de complicações oculares.

Como preservar a saúde dos olhos no dia a dia?

Pequenas mudanças na rotina contribuem para o conforto visual e a prevenção de problemas. Entre os cuidados importantes estão:

Fazer pausas durante o uso prolongado de telas;

Aproveitar atividades ao ar livre;

Utilizar óculos de sol com proteção UV;

Manter uma alimentação variada;

Evitar o cigarro;

Utilizar os óculos conforme a prescrição;

Controlar diabetes e hipertensão;

Realizar consultas oftalmológicas regularmente.

A saúde ocular depende de cuidados contínuos, e não apenas da ausência de sintomas. Por isso, manter os exames preventivos em dia ajuda a identificar alterações precocemente e preservar a autonomia visual ao longo da vida.