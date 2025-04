Saúde e segurança no trabalho: sinal verde em abril

A Campanha Abril Verde é um movimento nacional para conscientizar sobre segurança e saúde no trabalho. Realizada em abril, a campanha reforça, principalmente, a importância da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Deve-se, nesse sentido, neste mês, destacar a necessidade do envolvimento de todos os colaboradores para alcançar esse objetivo.

Abril Verde 2025: tema da campanha

Em 2025, a campanha não terá tema nacional definido. Assim, cada empresa poderá personalizar suas ações. O foco, todavia, continua sendo a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

A cultura de segurança é essencial para prevenir acidentes. De acordo com essa ideia, setores como RH, Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional devem implementar políticas eficazes. Gestores precisam liderar pelo exemplo. Investir em treinamentos e EPIs melhora a segurança, aumenta a produtividade e reduz custos.

Dados sobre segurança no trabalho no Brasil

Estar atualizado sobre acidentes e doenças no trabalho é, acima de tudo, investir em qualidade de vida. Conforme registros, os dados recentes mostram a necessidade de ações preventivas:

2022 : 648.366 acidentes e 2.842 mortes;

: 648.366 acidentes e 2.842 mortes; 2023 : 499.955 acidentes e 2.888 mortes;

: 499.955 acidentes e 2.888 mortes; 2024 (até junho): 268.788 acidentes e 1.016 mortes.

Principais causas de afastamento por acidentes e doenças de trabalho:

Falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – dispositivos de segurança usados para proteger os trabalhadores de acidentes e doenças;

(EPIs) – dispositivos de segurança usados para proteger os trabalhadores de acidentes e doenças; Treinamentos insuficientes;

Problemas ergonômicos.

Como as empresas podem apoiar o Abril Verde?

Antes de tudo, especialistas recomendam várias ações:

Campanhas internas de conscientização;

Treinamentos sobre riscos e medidas preventivas;

Inspeções de segurança;

Fornecimento e uso de EPIs;

Políticas de segurança.

Legislação e normas relacionadas à segurança no trabalho

A conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é essencial. As empresas devem fornecer EPIs, realizar treinamentos e seguir as NRs. Os trabalhadores devem utilizá-los corretamente e seguir as normas de segurança.

Abril Verde: a segurança começa com você

A segurança no trabalho é uma responsabilidade compartilhada. O Abril Verde reforça que todos devem adotar práticas seguras para um ambiente mais saudável e produtivo.

Benefícios da segurança no trabalho

Para os trabalhadores, um ambiente seguro no trabalho proporciona maior bem-estar e reduz os riscos à saúde. Além disso, para as empresas, a implementação de práticas de segurança resulta em um aumento da produtividade e na redução de custos relacionados a acidentes e afastamentos. Dessa forma, tanto os colaboradores quanto as organizações se beneficiam de uma cultura de segurança eficaz.

Leia também: Doenças ginecológicas: confira as 8 mais comuns; previna-se