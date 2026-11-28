Estudo com mais de 51 mil adultos associa inatividade física e sintomas depressivos a maiores chances de obesidade, hipertensão e diabetes

A falta de atividade física pode afetar mais do que o condicionamento físico. Quando se soma aos sintomas depressivos, também pode aumentar os riscos para o coração e o metabolismo.

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Conforme estudo do Einstein Hospital Israelita, publicado na revista científica Current Problems in Cardiology, identificou uma associação entre essas duas condições e alterações importantes na saúde cardiovascular.

A pesquisa analisou 51.592 adultos e identificou maiores chances de obesidade, aumento da circunferência abdominal, hipertensão e diabetes entre pessoas sedentárias que apresentavam sintomas depressivos.

Por outro lado, os resultados apontam uma possibilidade de prevenção: praticar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana pode ajudar a reduzir o perfil de risco cardiometabólico, inclusive entre pessoas com sintomas depressivos.

Como o sedentarismo e a depressão afetam a saúde do coração?

A combinação de inatividade física e sintomas depressivos esteve associada a um risco cardiometabólico mais elevado.

Entre os participantes que apresentavam as duas condições, os pesquisadores identificaram três vezes mais chances de circunferência abdominal elevada. Além disso, a probabilidade de sobrepeso ou obesidade foi duas vezes maior.

O grupo também apresentou:

Duas vezes mais chances de triglicérides elevados;

1,8 vez mais chances de glicemia de jejum elevada;

1,7 vez mais chances de hipertensão;

1,5 vez mais chances de diabetes.

Esses resultados chamam a atenção porque os fatores avaliados estão relacionados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas.

A circunferência abdominal elevada, por exemplo, indica maior concentração de gordura na região da barriga. Já os triglicérides representam um tipo de gordura presente no sangue.

Quando esses indicadores se alteram, o organismo pode apresentar maior vulnerabilidade a problemas de saúde.

O que o estudo descobriu sobre atividade física e sintomas depressivos?

A pesquisa avaliou 51.592 adultos que realizaram check-ups preventivos entre 2008 e 2022.

Os pesquisadores dividiram os participantes em quatro grupos, conforme a prática de atividade física e a presença de sintomas depressivos:

42,2% eram ativos e não apresentavam sintomas depressivos;

41,8% eram inativos e não apresentavam sintomas depressivos;

10,5% eram inativos e apresentavam sintomas depressivos;

5,5% eram ativos e apresentavam sintomas depressivos.

Para classificar os participantes como fisicamente ativos, os pesquisadores adotaram o parâmetro de pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada a vigorosa.

A análise também considerou indicadores como índice de massa corporal (IMC), colesterol total, triglicérides, glicemia de jejum, hipertensão, diabetes e dislipidemia.

Além disso, os pesquisadores levaram em conta fatores como idade, sexo, consumo de álcool e tabagismo.

Um dos principais resultados mostrou que a combinação de inatividade física e sintomas depressivos apresentou associação mais forte com alterações metabólicas do que cada condição isoladamente.

Fazer 150 minutos de exercício por semana ajuda a proteger o coração?

Sim. Os resultados indicam que atingir pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada a vigorosa pode contribuir para atenuar os fatores de risco cardiometabólico.

O benefício também apareceu nas análises de participantes com sintomas depressivos.

Nesse grupo, as pessoas fisicamente inativas apresentaram maiores chances de desenvolver diferentes alterações cardiometabólicas em comparação com aquelas que praticavam exercícios regularmente.

A exceção apareceu nos indicadores de diabetes e dislipidemia, nos quais os pesquisadores não identificaram a mesma diferença.

A recomendação de 150 minutos semanais segue as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na prática, essa quantidade pode ser distribuída ao longo da semana, de acordo com as condições e possibilidades de cada pessoa.

Caminhadas em ritmo acelerado, passeios de bicicleta e outras atividades que aumentam a frequência cardíaca podem ajudar a alcançar essa meta.

Entretanto, pessoas sedentárias ou com problemas de saúde devem considerar suas condições físicas antes de iniciar uma rotina de exercícios.

Por que a saúde mental também precisa entrar na prevenção cardiovascular?

A relação entre saúde mental e saúde cardiovascular tem recebido atenção crescente de pesquisadores e especialistas.

Os resultados do estudo do Einstein reforçam a importância de considerar sintomas depressivos na avaliação dos fatores de risco para doenças do coração.

Em 2025, a European Society of Cardiology recomendou maior atenção aos sintomas de saúde mental durante a avaliação cardiovascular.

A entidade também destacou a necessidade de observar os fatores de risco cardiovasculares em pessoas que recebem acompanhamento psiquiátrico.

Isso significa que a prevenção não deve considerar apenas pressão arterial, colesterol, glicemia e peso corporal.

A saúde emocional e os hábitos cotidianos também merecem atenção, especialmente quando sintomas depressivos dificultam a prática de atividades físicas e o cuidado pessoal.

Pesquisa reuniu instituições brasileiras e internacionais

O trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-graduação Acadêmica do Ensino Einstein, que reúne pesquisas em áreas como envelhecimento, medicina crítica, medicina molecular e neurociências.

Além do Einstein Hospital Israelita, o estudo contou com pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Também participaram instituições internacionais, como a University of Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, universidades do Chile e a Deakin University, na Austrália.

Embora os resultados mostrem uma associação importante entre sedentarismo, sintomas depressivos e alterações cardiometabólicas, eles não comprovam que uma condição cause diretamente a outra.

Ainda assim, a pesquisa reforça a importância de integrar saúde física e mental às estratégias de prevenção.

Manter-se ativo, acompanhar indicadores de saúde e buscar ajuda diante de sintomas depressivos são medidas importantes para cuidar do organismo de forma integral.