Seja racional e estratégico - enfrente o Aedes aegypti e mantenha doenças graves longe

A prevenção da dengue precisa começar antes do período de maior circulação do mosquito transmissor. Com a previsão de um El Niño intenso, o Brasil pode enfrentar até 860 mil casos prováveis da doença em 2027.

O fenômeno climático deve provocar temperaturas elevadas e alterações no regime de chuvas. Consequentemente, essas condições podem favorecer a reprodução do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue.

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Por isso, novembro representa um período importante para eliminar possíveis criadouros. Além dos cuidados dentro de casa, a população precisa conhecer os sintomas e manter a vacinação em dia.

Como prevenir a dengue antes do aumento dos casos?

A principal medida para evitar a dengue consiste em eliminar os locais onde o Aedes aegypti deposita seus ovos. Para isso, é importante verificar quintais, jardins e áreas externas regularmente.

Além disso, o Ministério da Saúde recomenda cuidados simples que ajudam a impedir a reprodução do mosquito:

Instale telas nas janelas e utilize repelentes em áreas com transmissão da doença.

Retire recipientes que possam acumular água nos quintais e dentro de casa.

Mantenha caixas-d’água e outros reservatórios bem vedados.

Limpe calhas, lajes e ralos para evitar o acúmulo de água.

Coloque areia nos pratinhos de plantas ou elimine a água acumulada.

Também é importante verificar garrafas, pneus, vasos e outros objetos expostos à chuva. Afinal, pequenas quantidades de água parada podem servir de criadouro.

Além disso, a prevenção precisa ocorrer durante todo o ano. Entretanto, os cuidados antes do período de maior proliferação ajudam a reduzir os riscos de epidemias.

Como o El Niño pode aumentar os casos de dengue em 2027?

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Como consequência, ele modifica a circulação atmosférica e altera os padrões de temperatura e chuva.

No Brasil, essas mudanças podem provocar estiagens em algumas regiões e temporais em outras. Ao mesmo tempo, o aumento das temperaturas favorece o desenvolvimento do Aedes aegypti.

A combinação de água acumulada e calor cria condições favoráveis à reprodução do mosquito.

Por que o calor acelera a reprodução do mosquito?

As temperaturas elevadas podem reduzir o tempo necessário para o desenvolvimento do mosquito. Em condições mais quentes, os ovos podem completar a transformação em mosquitos adultos em cinco a sete dias.

Em temperaturas mais baixas, esse processo costuma levar aproximadamente duas semanas.

Assim, quando a chuva deixa recipientes com água acumulada, o calor pode acelerar a proliferação do inseto.

A situação preocupa porque o Brasil registrou um número recorde de notificações de dengue em 2024. O ano anterior também teve influência do El Niño.

Quais são os sintomas da dengue?

A dengue pode provocar manifestações leves ou quadros graves. Além disso, a doença pode chegar a regiões onde a população tem menos contato com o vírus.

Por isso, reconhecer os primeiros sintomas ajuda a buscar atendimento no momento adequado.

Os sinais mais comuns incluem:

Febre alta;

Dor de cabeça;

Dor atrás dos olhos;

Enjoo;

Fraqueza e moleza;

Dores nas articulações;

Manchas vermelhas na pele.

Segundo o Ministério da Saúde, quem apresenta febre alta de início repentino, entre 39°C e 40°C, e pelo menos dois desses sintomas deve procurar um serviço de saúde.

Quais sinais indicam risco de dengue grave?

Algumas manifestações exigem atenção imediata, pois podem indicar agravamento da doença.

Entre os principais sinais de alerta estão:

Dor abdominal intensa;

Vômitos frequentes;

Tontura ou sensação de desmaio;

Dificuldade para respirar;

Sangramento no nariz ou nas gengivas;

Sangue nas fezes;

Cansaço intenso ou irritabilidade.

Diante desses sintomas, procure atendimento de urgência. Além disso, não espere os sinais desaparecerem para buscar assistência.

Quem pode tomar a vacina contra a dengue?

A vacinação integra as estratégias de prevenção adotadas pelo Ministério da Saúde. Atualmente, o público-alvo da campanha nacional inclui crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

O esquema exige duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Portanto, quem recebeu apenas a primeira aplicação precisa retornar à unidade de saúde para completar a proteção.

Mais de 3 milhões de adolescentes ainda precisavam receber a segunda dose, segundo dados divulgados em outubro de 2026.

Por isso, pais e responsáveis devem conferir a caderneta de vacinação e procurar uma unidade de saúde quando houver doses pendentes.

A vacinação, entretanto, não substitui os cuidados ambientais. Mesmo quem recebeu as duas doses precisa evitar água parada e eliminar possíveis criadouros.

Dessa forma, a combinação entre vacinação, prevenção dentro de casa e atenção aos sintomas continua fundamental para reduzir os impactos da dengue em 2027.