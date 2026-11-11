Soluço persistente: quando é preciso procurar atendimento?
Soluços que ultrapassam 48 horas precisam de investigação, pois podem estar associados a alterações digestivas, neurológicas ou metabólicas.
O soluço geralmente desaparece em poucos minutos e não representa risco à saúde. No entanto, quando ultrapassa 48 horas, exige atenção e investigação.
Esse reflexo involuntário pode atrapalhar atividades cotidianas, como comer, dormir e conversar. Além disso, episódios prolongados podem indicar alterações no sistema digestivo, neurológico ou metabólico.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Leia também – Hospital Evangélico de Cachoeiro reforça campanha de doação de sangue
Por isso, a duração do soluço ajuda a identificar quando o incômodo deixa de ser passageiro. Conhecer as possíveis causas também permite reconhecer o momento de procurar atendimento.
Quando o soluço é considerado persistente?
O tempo de duração determina a classificação do soluço. Os episódios podem ser passageiros, persistentes ou intratáveis.
- Soluço passageiro: dura alguns minutos ou horas e desaparece espontaneamente.
- Soluço persistente: continua por mais de 48 horas.
- Soluço intratável: permanece por mais de um mês.
O período de 48 horas funciona como um sinal de alerta. Portanto, quem apresenta soluços por mais de dois dias deve procurar avaliação médica, mesmo sem outros sintomas.
Além disso, a persistência pode comprometer o sono, a alimentação e a comunicação. Em alguns casos, o desconforto também provoca cansaço e dificulta as atividades diárias.
Por que o soluço acontece?
O soluço surge quando o diafragma apresenta contrações involuntárias e repentinas. Esse músculo separa o tórax do abdômen e participa diretamente da respiração.
Logo após a contração, a glote se fecha rapidamente. Esse movimento produz o som característico do soluço.
Na maioria das situações, o episódio desaparece sozinho. Entretanto, alguns hábitos e estímulos podem desencadear as contrações, como:
- Comer rapidamente ou consumir grandes quantidades de alimentos.
- Ingerir bebidas gaseificadas ou álcool.
- Consumir alimentos muito quentes ou condimentados.
- Engolir ar ao mascar chiclete ou fumar.
- Passar por momentos de estresse, ansiedade ou excitação.
- Experimentar mudanças bruscas de temperatura.
Esses fatores costumam provocar episódios curtos. Quando o soluço permanece por muito tempo, outras explicações precisam entrar na investigação.
O que pode causar soluço prolongado?
O soluço persistente pode surgir quando alguma condição irrita os nervos envolvidos no controle do diafragma. Também pode estar relacionado a alterações que interferem nos mecanismos da respiração.
Entre as possíveis causas estão:
- Problemas gastrointestinais: refluxo gastroesofágico, gastrite e outras alterações digestivas.
- Alterações neurológicas: condições que afetam o cérebro e o sistema nervoso, incluindo o AVC.
- Problemas respiratórios: doenças que atingem os pulmões ou estruturas próximas ao diafragma.
- Alterações metabólicas: desequilíbrios no organismo, inclusive nos níveis de determinados eletrólitos.
- Medicamentos: alguns remédios podem provocar soluços como efeito adverso.
A presença do sintoma não significa, necessariamente, uma doença grave. No entanto, a persistência exige investigação para identificar a origem do problema.
O que fazer para aliviar o soluço?
Nos episódios passageiros, algumas medidas simples podem ajudar a interromper o reflexo. Contudo, os resultados variam de pessoa para pessoa.
Entre as tentativas estão:
- Beber água gelada em pequenos goles.
- Prender a respiração brevemente, sem forçar.
- Sentar-se e aproximar os joelhos do peito, inclinando o tronco levemente para a frente.
Essas estratégias não apresentam eficácia garantida. Além disso, não substituem a avaliação profissional quando o soluço ultrapassa 48 horas.
Por isso, evite insistir em receitas caseiras diante de episódios prolongados. O mais importante é investigar possíveis causas.
Quando procurar atendimento médico?
O soluço que dura mais de 48 horas merece avaliação. Também é importante buscar orientação quando os episódios se repetem ou prejudicam a alimentação, o sono e a respiração.
Entretanto, alguns sintomas exigem atendimento imediato. Procure assistência sem demora se o soluço vier acompanhado de:
- Fraqueza;
- Perda de sensibilidade;
- Dor de cabeça intensa;
- Dificuldade para manter o equilíbrio.
Durante a avaliação, o profissional considera o histórico de saúde, os medicamentos utilizados e outros sintomas. Conforme a suspeita, pode solicitar exames para investigar a origem do problema.
O tratamento depende da causa identificada. Em determinadas situações, pode incluir medicamentos específicos, mas a escolha exige avaliação individual.
Por isso, não tome remédios por conta própria nem interrompa tratamentos em andamento. Quando o soluço persiste, identificar a causa é mais importante do que tentar interromper o reflexo temporariamente.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726