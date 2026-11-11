Aqui Notícias
Saúde e Bem-estar

Soluço persistente: quando é preciso procurar atendimento?

Soluços que ultrapassam 48 horas precisam de investigação, pois podem estar associados a alterações digestivas, neurológicas ou metabólicas.

A foto alude ao soluço
Fonte: Magnific

O soluço geralmente desaparece em poucos minutos e não representa risco à saúde. No entanto, quando ultrapassa 48 horas, exige atenção e investigação.

Esse reflexo involuntário pode atrapalhar atividades cotidianas, como comer, dormir e conversar. Além disso, episódios prolongados podem indicar alterações no sistema digestivo, neurológico ou metabólico.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Hospital Evangélico de Cachoeiro reforça campanha de doação de sangue

Por isso, a duração do soluço ajuda a identificar quando o incômodo deixa de ser passageiro. Conhecer as possíveis causas também permite reconhecer o momento de procurar atendimento.

Quando o soluço é considerado persistente?

O tempo de duração determina a classificação do soluço. Os episódios podem ser passageiros, persistentes ou intratáveis.

  • Soluço passageiro: dura alguns minutos ou horas e desaparece espontaneamente.
  • Soluço persistente: continua por mais de 48 horas.
  • Soluço intratável: permanece por mais de um mês.

O período de 48 horas funciona como um sinal de alerta. Portanto, quem apresenta soluços por mais de dois dias deve procurar avaliação médica, mesmo sem outros sintomas.

Além disso, a persistência pode comprometer o sono, a alimentação e a comunicação. Em alguns casos, o desconforto também provoca cansaço e dificulta as atividades diárias.

Por que o soluço acontece?

O soluço surge quando o diafragma apresenta contrações involuntárias e repentinas. Esse músculo separa o tórax do abdômen e participa diretamente da respiração.

Logo após a contração, a glote se fecha rapidamente. Esse movimento produz o som característico do soluço.

Na maioria das situações, o episódio desaparece sozinho. Entretanto, alguns hábitos e estímulos podem desencadear as contrações, como:

  • Comer rapidamente ou consumir grandes quantidades de alimentos.
  • Ingerir bebidas gaseificadas ou álcool.
  • Consumir alimentos muito quentes ou condimentados.
  • Engolir ar ao mascar chiclete ou fumar.
  • Passar por momentos de estresse, ansiedade ou excitação.
  • Experimentar mudanças bruscas de temperatura.

Esses fatores costumam provocar episódios curtos. Quando o soluço permanece por muito tempo, outras explicações precisam entrar na investigação.

O que pode causar soluço prolongado?

O soluço persistente pode surgir quando alguma condição irrita os nervos envolvidos no controle do diafragma. Também pode estar relacionado a alterações que interferem nos mecanismos da respiração.

Entre as possíveis causas estão:

  • Problemas gastrointestinais: refluxo gastroesofágico, gastrite e outras alterações digestivas.
  • Alterações neurológicas: condições que afetam o cérebro e o sistema nervoso, incluindo o AVC.
  • Problemas respiratórios: doenças que atingem os pulmões ou estruturas próximas ao diafragma.
  • Alterações metabólicas: desequilíbrios no organismo, inclusive nos níveis de determinados eletrólitos.
  • Medicamentos: alguns remédios podem provocar soluços como efeito adverso.

A presença do sintoma não significa, necessariamente, uma doença grave. No entanto, a persistência exige investigação para identificar a origem do problema.

O que fazer para aliviar o soluço?

Nos episódios passageiros, algumas medidas simples podem ajudar a interromper o reflexo. Contudo, os resultados variam de pessoa para pessoa.

Entre as tentativas estão:

  • Beber água gelada em pequenos goles.
  • Prender a respiração brevemente, sem forçar.
  • Sentar-se e aproximar os joelhos do peito, inclinando o tronco levemente para a frente.

Essas estratégias não apresentam eficácia garantida. Além disso, não substituem a avaliação profissional quando o soluço ultrapassa 48 horas.

Por isso, evite insistir em receitas caseiras diante de episódios prolongados. O mais importante é investigar possíveis causas.

Quando procurar atendimento médico?

O soluço que dura mais de 48 horas merece avaliação. Também é importante buscar orientação quando os episódios se repetem ou prejudicam a alimentação, o sono e a respiração.

Entretanto, alguns sintomas exigem atendimento imediato. Procure assistência sem demora se o soluço vier acompanhado de:

  • Fraqueza;
  • Perda de sensibilidade;
  • Dor de cabeça intensa;
  • Dificuldade para manter o equilíbrio.

Durante a avaliação, o profissional considera o histórico de saúde, os medicamentos utilizados e outros sintomas. Conforme a suspeita, pode solicitar exames para investigar a origem do problema.

O tratamento depende da causa identificada. Em determinadas situações, pode incluir medicamentos específicos, mas a escolha exige avaliação individual.

Por isso, não tome remédios por conta própria nem interrompa tratamentos em andamento. Quando o soluço persiste, identificar a causa é mais importante do que tentar interromper o reflexo temporariamente.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Assuntos:

CuidadosDoençaTratamentos

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes