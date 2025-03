Diabetes: há esperança! Saiba qual

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a primeira insulina de aplicação semanal no Brasil, destinada ao tratamento de diabetes tipo 1 e 2. De acordo com informações, a Novo Nordisk criou o medicamento de nome Awiqli. Embora a autorização tenha sido concedida, ainda não há previsão de lançamento no mercado brasileiro.

Eficácia comprovada em testes clínicos

A Novo Nordisk baseou a aprovação da insulina Awiqli nos resultados positivos do programa de testes clínicos Onwards. Assim, esses estudos comprovam a eficácia da insulina icodeca no controle da glicose em pacientes com diabetes tipo 1. Os resultados igualaram-se aos das insulinas basais de aplicação diária. Pacientes que usaram a icodeca mantiveram níveis estáveis de glicemia durante a semana com apenas uma aplicação semanal.

Além disso, os testes confirmaram que a insulina também controla a glicemia em pacientes com diabetes tipo 2. A icodeca garantiu um controle glicêmico estável ao longo da semana com uma única dose semanal. A segurança do medicamento foi essencial, e os resultados demonstraram que a Awiqli não causou aumento significativo de efeitos adversos graves, como hipoglicemia.

Segurança e acessibilidade para diferentes perfis de pacientes

A insulina icodeca demonstrou ser segura, principalmente, para diversos perfis de pacientes, incluindo aqueles com comprometimento renal. Isso destaca a versatilidade do medicamento e seu potencial para beneficiar uma ampla gama de pessoas com diabetes.

Aprovações globais e expectativa no Brasil

A insulina icodeca já recebeu aprovação de órgãos reguladores em diversos países, como a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), além de na Austrália, Suíça, Japão e Canadá. Na China, houve a aprovação do medicamento para o tratamento de diabetes tipo 2. A Novo Nordisk também aguarda avaliação do pedido junto à FDA, nos Estados Unidos.

A fim de promover saúde, no Brasil, a Awiqli será vendida sob prescrição médica, com o tratamento sendo sempre supervisionado por um profissional. No entanto, a farmacêutica ainda não anunciou uma data para o lançamento do produto no país.

Leia também: HECI precisa de sangue: doe e salve vidas. Veja como