Terapias inovadoras contra o câncer avançam, mas acesso preocupa

O tratamento do câncer mudou muito nas últimas décadas. Novas terapias passaram a considerar características específicas de cada tumor e ampliaram as possibilidades para muitos pacientes. Essa evolução inclui terapias inovadoras contra o câncer, como terapias-alvo, imunoterapia e medicamentos desenvolvidos para determinadas alterações presentes nas células cancerígenas.

Em alguns casos, essas estratégias permitem controlar a doença por períodos mais longos. O tratamento também pode preservar melhor a qualidade de vida. O avanço, porém, trouxe outro desafio: fazer essas tecnologias chegarem a todos os pacientes que podem se beneficiar delas.

Leia também – Saúde masculina: cuidados mudam conforme a idade

Como as novas terapias mudaram o tratamento do câncer?

O conhecimento sobre a biologia dos tumores avançou especialmente nos últimos 25 anos. A Medicina passou a identificar diferenças entre tumores que antes recebiam tratamentos semelhantes. Com isso, o câncer de pulmão, por exemplo, deixou de ser visto como uma única doença. Alterações moleculares podem definir diferentes tipos de tumor e influenciar a escolha do tratamento.

O teste molecular ajuda a identificar essas características. A análise pode procurar alterações genéticas que indiquem a possibilidade de utilizar uma terapia específica. Essa estratégia faz parte da chamada medicina de precisão. O objetivo consiste em escolher o tratamento de acordo com as características do tumor e do paciente.

O Ministério da Saúde reconhece diferentes mecanismos terapêuticos na oncologia, incluindo quimioterapia, terapias-alvo e imunoterapia.

Testes também precisam chegar mais rápido ao paciente

A inovação não depende apenas da existência de um medicamento. O diagnóstico adequado também precisa acontecer no tempo necessário. Em alguns casos, o material coletado do tumor precisa passar por análises moleculares especializadas. Quando esses exames demoram, o início do tratamento pode ser afetado.

Essa etapa ganha importância conforme aumentam as opções de terapias específicas. Sem conhecer determinadas características do tumor, a equipe pode não conseguir identificar a alternativa mais adequada. Por isso, especialistas defendem investimentos não apenas em medicamentos, mas também em diagnóstico, laboratórios e organização da rede de atendimento.

Por que o acesso às terapias ainda é um problema?

Medicamentos inovadores podem apresentar custos elevados. Essa realidade cria dificuldades para sistemas de saúde que precisam atender grandes populações.

No SUS, a incorporação de uma tecnologia passa pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). A avaliação, assim, considera evidências científicas, segurança, eficácia e custo-efetividade.

Depois da incorporação, ainda existe o desafio de organizar a compra, a distribuição e a oferta nos serviços especializados.

Em 2026, o Ministério da Saúde regulamentou o Componente da Assistência Farmacêutica em Oncologia (AF-Onco). A iniciativa organiza regras para financiamento, aquisição, distribuição e dispensação de medicamentos contra o câncer.

A medida também prevê negociação nacional e compra centralizada de parte dos medicamentos considerados de altíssimo custo. O objetivo inclui ampliar a eficiência e organizar a oferta entre as diferentes regiões.

Inovação precisa incluir diagnóstico e financiamento

O debate sobre o futuro da oncologia mostra que desenvolver medicamentos mais modernos representa apenas uma parte do processo. Também é necessário acelerar diagnósticos, atualizar protocolos, melhorar a estrutura dos serviços e cria, dessa forma, modelos sustentáveis de financiamento.

Para o paciente, o resultado dessa cadeia aparece de forma concreta: diagnóstico no tempo adequado, escolha mais precisa do tratamento e acesso à terapia indicada.

O avanço científico pode transformar o câncer em uma doença controlável em determinadas situações. Para que essa transformação alcance mais pessoas, porém, a inovação precisa caminhar junto com o acesso.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui