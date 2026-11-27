Procedimento no Hospital Unimed Sul Capixaba utiliza estimulação do ramo esquerdo, que busca preservar a sincronização natural dos batimentos cardíacos

Uma técnica avançada de implante de marca-passo busca aproximar o funcionamento do dispositivo do ritmo natural do coração. No Sul do Espírito Santo, o Hospital Unimed Sul Capixaba realizou, em 17 de novembro, o terceiro procedimento desse tipo na unidade, em Cachoeiro de Itapemirim.

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A cirurgia utilizou a estimulação do ramo esquerdo, uma técnica que procura preservar a sincronização da contração cardíaca. Dessa maneira, o dispositivo estimula uma região do sistema elétrico do coração responsável por coordenar os batimentos.

O procedimento foi realizado pelo cardiologista Marcelo da Costa Maia e pelo cirurgião cardiovascular Lisandro Gonçalves Azeredo. O paciente apresentou boa recuperação e recebeu alta hospitalar 24 horas após a cirurgia.

Como funciona a técnica de marca-passo que acompanha o ritmo natural do coração?

A estimulação do ramo esquerdo utiliza o sistema elétrico natural do coração para conduzir os estímulos que promovem a contração do músculo cardíaco.

Diferentemente da estimulação convencional, que pode provocar uma contração menos sincronizada em determinadas situações, essa técnica busca ativar o coração de maneira mais próxima do funcionamento fisiológico.

Isso significa que o dispositivo procura respeitar a sequência natural de ativação das estruturas cardíacas, favorecendo a coordenação dos batimentos.

A sincronização é importante porque o coração precisa contrair suas diferentes regiões de maneira organizada para bombear sangue com eficiência.

Quais são os benefícios da estimulação do ramo esquerdo?

A técnica pode oferecer vantagens para determinados pacientes que precisam de marca-passo, especialmente quando existe preocupação com os efeitos da estimulação convencional sobre a função cardíaca.

Entre os benefícios potenciais estão a preservação de uma contração mais sincronizada do coração e a redução de complicações associadas à estimulação ventricular convencional em grupos específicos.

Estudos sobre estimulação fisiológica do sistema de condução cardíaca investigam benefícios relacionados à função do coração, à insuficiência cardíaca e a desfechos clínicos.

Entretanto, os resultados dependem das características do paciente, das condições cardíacas e da indicação médica. Por isso, a técnica não representa uma escolha universal para todos os casos.

Quem pode receber esse tipo de marca-passo?

A indicação depende de avaliação individualizada do cardiologista. O profissional considera o diagnóstico, o funcionamento do coração, os sintomas, os exames e a necessidade de estimulação cardíaca.

Pacientes que precisam de marca-passo podem apresentar diferentes alterações no sistema elétrico do coração. Portanto, a escolha da técnica deve considerar as particularidades de cada quadro clínico.

A estimulação do ramo esquerdo amplia as possibilidades de tratamento, mas a decisão sobre o procedimento exige análise médica criteriosa.

Procedimento amplia acesso a tratamento cardíaco especializado no Sul do ES

A realização de técnicas avançadas de estimulação cardíaca em Cachoeiro de Itapemirim amplia as possibilidades de atendimento especializado na região Sul do Espírito Santo.

Além de incorporar recursos tecnológicos ao tratamento, procedimentos desse tipo podem favorecer o acesso de pacientes a alternativas terapêuticas sem a necessidade de deslocamento para outros centros.

O terceiro procedimento realizado no Hospital Unimed Sul Capixaba reforça a disponibilidade dessa abordagem na região, embora a indicação continue dependendo das necessidades clínicas de cada paciente.

A evolução das técnicas de estimulação cardíaca busca, sobretudo, oferecer tratamentos que respeitem melhor a fisiologia do coração e contribuam para a qualidade de vida dos pacientes.