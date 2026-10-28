Unimed Sul Capixaba concentra serviços no aplicativo para reforçar segurança
Unimed Sul Capixaba direciona boletos, autorizações e outros serviços para o aplicativo oficial, enquanto a assistente Isa continua disponível para os demais atendimentos.
A segurança digital também faz parte dos cuidados com a saúde. Para ampliar a proteção dos clientes, a Unimed Sul Capixaba está atualizando seus canais de atendimento e concentrando alguns serviços no aplicativo oficial. Com a mudança, funcionalidades antes disponíveis pela assistente virtual Isa, no WhatsApp, passarão a ser acessadas exclusivamente pelo app.
A iniciativa acompanha a preocupação com o crescimento dos golpes digitais e busca tornar mais seguro o acesso a informações pessoais e serviços relacionados ao plano de saúde. Além disso, a concentração de funcionalidades em uma única plataforma facilita a rotina dos beneficiários.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Quais serviços passarão a ser exclusivos do aplicativo?
A mudança contempla diferentes funcionalidades utilizadas pelos clientes no dia a dia. Entre os serviços que deverão ser acessados pelo aplicativo Unimed Sul Capixaba estão:
- Emissão de boletos;
- Envio de pedidos de autorização;
- Agendamento de consultas e exames;
- Consulta de resultados de exames;
- Envio de laudos;
- Consulta do status de autorizações;
- Acesso ao Guia Médico;
- Emissão de informe para Imposto de Renda.
O agendamento de consultas e exames e a consulta de resultados ficam disponíveis exclusivamente para os serviços próprios da cooperativa.
A assistente virtual Isa vai deixar de funcionar?
Não. A Isa continuará disponível pelo WhatsApp para os demais serviços oferecidos nesse canal. Apenas as funcionalidades listadas pela cooperativa serão direcionadas exclusivamente ao aplicativo.
Dessa forma, os clientes poderão continuar utilizando a assistente virtual para os outros atendimentos disponíveis, enquanto acessam as funcionalidades transferidas diretamente pelo app oficial.
Como acessar o aplicativo da Unimed Sul Capixaba?
Para utilizar os serviços, o cliente deve baixar o aplicativo Unimed Sul Capixaba nas lojas oficiais de aplicativos e fazer o acesso à plataforma.
A cooperativa recomenda que os beneficiários instalem o app e conheçam suas funcionalidades antes da mudança. Assim, poderão se familiarizar com o ambiente digital e encontrar com mais facilidade os serviços necessários.
Outra orientação importante é utilizar somente os canais oficiais da Unimed Sul Capixaba para consultar informações pessoais e solicitar serviços. Essa precaução ajuda a reduzir a exposição a tentativas de fraude.
Com a atualização, a cooperativa busca aliar praticidade e segurança no atendimento digital, facilitando o acesso dos clientes aos serviços do plano de saúde.
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