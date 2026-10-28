Unimed Sul Capixaba concentra serviços no aplicativo para reforçar segurança

A segurança digital também faz parte dos cuidados com a saúde. Para ampliar a proteção dos clientes, a Unimed Sul Capixaba está atualizando seus canais de atendimento e concentrando alguns serviços no aplicativo oficial. Com a mudança, funcionalidades antes disponíveis pela assistente virtual Isa, no WhatsApp, passarão a ser acessadas exclusivamente pelo app.

A iniciativa acompanha a preocupação com o crescimento dos golpes digitais e busca tornar mais seguro o acesso a informações pessoais e serviços relacionados ao plano de saúde. Além disso, a concentração de funcionalidades em uma única plataforma facilita a rotina dos beneficiários.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Unimed ensina a fazer reanimação cardiopulmonar e a usar o desfibrilador

Quais serviços passarão a ser exclusivos do aplicativo?

A mudança contempla diferentes funcionalidades utilizadas pelos clientes no dia a dia. Entre os serviços que deverão ser acessados pelo aplicativo Unimed Sul Capixaba estão:

Emissão de boletos;

Envio de pedidos de autorização;

Agendamento de consultas e exames;

Consulta de resultados de exames;

Envio de laudos;

Consulta do status de autorizações;

Acesso ao Guia Médico;

Emissão de informe para Imposto de Renda.

O agendamento de consultas e exames e a consulta de resultados ficam disponíveis exclusivamente para os serviços próprios da cooperativa.

A assistente virtual Isa vai deixar de funcionar?

Não. A Isa continuará disponível pelo WhatsApp para os demais serviços oferecidos nesse canal. Apenas as funcionalidades listadas pela cooperativa serão direcionadas exclusivamente ao aplicativo.

Dessa forma, os clientes poderão continuar utilizando a assistente virtual para os outros atendimentos disponíveis, enquanto acessam as funcionalidades transferidas diretamente pelo app oficial.

Como acessar o aplicativo da Unimed Sul Capixaba?

Para utilizar os serviços, o cliente deve baixar o aplicativo Unimed Sul Capixaba nas lojas oficiais de aplicativos e fazer o acesso à plataforma.

A cooperativa recomenda que os beneficiários instalem o app e conheçam suas funcionalidades antes da mudança. Assim, poderão se familiarizar com o ambiente digital e encontrar com mais facilidade os serviços necessários.

Outra orientação importante é utilizar somente os canais oficiais da Unimed Sul Capixaba para consultar informações pessoais e solicitar serviços. Essa precaução ajuda a reduzir a exposição a tentativas de fraude.

Com a atualização, a cooperativa busca aliar praticidade e segurança no atendimento digital, facilitando o acesso dos clientes aos serviços do plano de saúde.