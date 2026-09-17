Unimed Sul Capixaba conquista quatro prêmios no Gazeta Empresarial
Unimed Sul Capixaba conquista quatro lideranças e aparece em 12 categorias do Prêmio Gazeta Empresarial 2026.
A Unimed Sul Capixaba conquistou quatro primeiros lugares no Prêmio Gazeta Empresarial 2026, realizado em Cachoeiro de Itapemirim. A cooperativa também apareceu entre as marcas mais lembradas em outras oito categorias da pesquisa.
Nesta edição, a Unimed Sul Capixaba liderou os segmentos de Plano de Saúde, Saúde Ocupacional e Laboratório de Análises Clínicas. A cooperativa também venceu na categoria Empresa que se preocupa com a qualidade de vida dos moradores, que estreou na premiação neste ano.
Leia também – Sexo e adolescência: por que a internet não substitui orientação
O reconhecimento amplia uma trajetória que já ultrapassa duas décadas. A cooperativa aparece há mais de 20 anos consecutivos entre as empresas destacadas pelo Prêmio Gazeta Empresarial.
Unimed Sul Capixaba lidera quatro categorias em 2026
A pesquisa identifica as marcas mais lembradas pela população em diferentes segmentos. Em 2026, a Unimed Sul Capixaba recebeu destaque em 12 categorias.
Além das quatro lideranças, a cooperativa figurou entre as empresas lembradas em outras oito categorias. O resultado mostra a presença da marca em diferentes áreas relacionadas à saúde e aos serviços oferecidos na região.
A categoria relacionada à qualidade de vida trouxe uma novidade para a cooperativa. Foi a primeira vez que esse segmento integrou a premiação com a Unimed Sul Capixaba entre as marcas reconhecidas.
Premiação reúne empresas da região Sul do Espírito Santo
A cerimônia da etapa regional ocorreu em 4 de setembro, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento reuniu representantes das empresas que conquistaram destaque na pesquisa.
Representaram a Unimed Sul Capixaba na solenidade Dr. Pedro Scarpi, Claudia Paixão, Dr. Marcelo Crespo, Dra. Grazielle Grillo, Dr. Watson Bizarro, Dr. Claudio Brito e Dra. Laura Fragonassi.
O Prêmio Gazeta Empresarial utiliza a lembrança das marcas pela população como base para o reconhecimento. A presença da Unimed Sul Capixaba em 12 categorias coloca a cooperativa entre as empresas destacadas na edição de 2026.
Reconhecimento acompanha trajetória de mais de 20 anos
A participação consecutiva no prêmio acompanha a história da cooperativa na região. Ao longo de mais de 20 anos, a Unimed Sul Capixaba mantém presença entre as marcas reconhecidas pela pesquisa.
Em 2026, os quatro primeiros lugares ampliaram essa trajetória. O resultado também incluiu uma categoria inédita, relacionada à percepção da população sobre a contribuição das empresas para a qualidade de vida.
Para a cooperativa, a premiação representa mais um registro da relação construída com a população ao longo dos anos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726