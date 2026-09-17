Unimed Sul Capixaba conquista quatro prêmios no Gazeta Empresarial

A Unimed Sul Capixaba conquistou quatro primeiros lugares no Prêmio Gazeta Empresarial 2026, realizado em Cachoeiro de Itapemirim. A cooperativa também apareceu entre as marcas mais lembradas em outras oito categorias da pesquisa.

Nesta edição, a Unimed Sul Capixaba liderou os segmentos de Plano de Saúde, Saúde Ocupacional e Laboratório de Análises Clínicas. A cooperativa também venceu na categoria Empresa que se preocupa com a qualidade de vida dos moradores, que estreou na premiação neste ano.

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O reconhecimento amplia uma trajetória que já ultrapassa duas décadas. A cooperativa aparece há mais de 20 anos consecutivos entre as empresas destacadas pelo Prêmio Gazeta Empresarial.

Unimed Sul Capixaba lidera quatro categorias em 2026

A pesquisa identifica as marcas mais lembradas pela população em diferentes segmentos. Em 2026, a Unimed Sul Capixaba recebeu destaque em 12 categorias.

Além das quatro lideranças, a cooperativa figurou entre as empresas lembradas em outras oito categorias. O resultado mostra a presença da marca em diferentes áreas relacionadas à saúde e aos serviços oferecidos na região.

A categoria relacionada à qualidade de vida trouxe uma novidade para a cooperativa. Foi a primeira vez que esse segmento integrou a premiação com a Unimed Sul Capixaba entre as marcas reconhecidas.

Premiação reúne empresas da região Sul do Espírito Santo

A cerimônia da etapa regional ocorreu em 4 de setembro, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento reuniu representantes das empresas que conquistaram destaque na pesquisa.

Representaram a Unimed Sul Capixaba na solenidade Dr. Pedro Scarpi, Claudia Paixão, Dr. Marcelo Crespo, Dra. Grazielle Grillo, Dr. Watson Bizarro, Dr. Claudio Brito e Dra. Laura Fragonassi.

O Prêmio Gazeta Empresarial utiliza a lembrança das marcas pela população como base para o reconhecimento. A presença da Unimed Sul Capixaba em 12 categorias coloca a cooperativa entre as empresas destacadas na edição de 2026.

Reconhecimento acompanha trajetória de mais de 20 anos

A participação consecutiva no prêmio acompanha a história da cooperativa na região. Ao longo de mais de 20 anos, a Unimed Sul Capixaba mantém presença entre as marcas reconhecidas pela pesquisa.

Em 2026, os quatro primeiros lugares ampliaram essa trajetória. O resultado também incluiu uma categoria inédita, relacionada à percepção da população sobre a contribuição das empresas para a qualidade de vida.

Para a cooperativa, a premiação representa mais um registro da relação construída com a população ao longo dos anos.

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