Unimed Sul Capixaba está entre as 50 maiores empresas do ES
Com 1.242 funcionários, Unimed Sul Capixaba ocupa a 47ª posição entre as maiores empresas capixabas e a sétima entre as empregadoras.
A presença de grandes empresas no interior do Espírito Santo fortalece a economia regional, amplia oportunidades de trabalho e movimenta diferentes setores. Em Cachoeiro de Itapemirim, a Unimed Sul Capixaba se destaca nesse cenário ao integrar a lista das 50 maiores empresas capixabas.
A cooperativa ocupa a 47ª posição no ranking das 200 maiores empresas do Espírito Santo, elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com base em dados de 2025. Além disso, aparece como a sétima maior empregadora do Estado, com 1.242 funcionários.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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O resultado evidencia a participação do Sul capixaba na economia estadual e mostra como empresas estruturadas contribuem para o desenvolvimento fora da Região Metropolitana da Grande Vitória.
Unimed Sul Capixaba está entre as maiores empresas do Espírito Santo
Além da 47ª posição entre as 200 maiores empresas, a cooperativa ocupa o 36º lugar na classificação das 100 maiores empresas capixabas. Também aparece na décima posição entre os maiores grupos empresariais do Estado.
Os resultados destacam a dimensão econômica de uma organização que mantém sua sede em Cachoeiro de Itapemirim e atende 30 municípios do Sul do Espírito Santo.
Essa abrangência fortalece sua participação na economia regional. Afinal, a atividade de uma empresa de grande porte movimenta diferentes setores e cria oportunidades que ultrapassam seus próprios limites operacionais.
Como uma grande empresa fortalece a economia regional?
A geração de empregos diretos representa apenas uma parte da contribuição econômica de uma organização. Empresas estruturadas também contratam fornecedores, utilizam serviços especializados e movimentam outros negócios.
No setor de saúde, essa cadeia envolve profissionais de diferentes especialidades, prestadores de serviços, empresas fornecedoras e atividades relacionadas à assistência.
Consequentemente, a presença de uma cooperativa de grande porte pode estimular a circulação de renda e ampliar oportunidades para trabalhadores e empreendedores da região.
Além disso, a contratação de profissionais qualificados fortalece o mercado de trabalho local. Esse movimento também favorece a permanência de talentos no interior e contribui para o desenvolvimento de competências profissionais.
Cooperativismo também ganha destaque no ranking estadual
O levantamento do IEL também revela a força do cooperativismo na economia capixaba. Dez cooperativas aparecem entre as 50 maiores empresas do Espírito Santo, representando diferentes segmentos de atividade.
Esse desempenho demonstra a participação do modelo cooperativista na geração de empregos e na movimentação econômica estadual.
Para a Unimed Sul Capixaba, o reconhecimento também reforça a importância de organizações regionais na construção de uma economia mais equilibrada.
“Quando uma organização se consolida no Sul do Estado, os resultados não ficam restritos à sua própria atividade. Eles se refletem na geração de empregos, na contratação de serviços, no desenvolvimento de profissionais e na movimentação de outros negócios”, afirma Bruno Beber Machado, presidente da Unimed Sul Capixaba.
Desenvolvimento econômico além da Grande Vitória
A presença de empresas entre as maiores do Estado em diferentes regiões ajuda a distribuir oportunidades e fortalecer os municípios do interior.
Nesse contexto, a participação da Unimed Sul Capixaba no ranking evidencia a relevância econômica de Cachoeiro de Itapemirim e do Sul capixaba.
Além dos empregos diretos, a atuação regional da cooperativa movimenta uma rede de serviços e atividades econômicas. Assim, o desempenho de empresas locais também contribui para ampliar a participação do interior no desenvolvimento do Espírito Santo.
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