Unimed Sul Capixaba está entre as 50 maiores empresas do ES

A presença de grandes empresas no interior do Espírito Santo fortalece a economia regional, amplia oportunidades de trabalho e movimenta diferentes setores. Em Cachoeiro de Itapemirim, a Unimed Sul Capixaba se destaca nesse cenário ao integrar a lista das 50 maiores empresas capixabas.

A cooperativa ocupa a 47ª posição no ranking das 200 maiores empresas do Espírito Santo, elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com base em dados de 2025. Além disso, aparece como a sétima maior empregadora do Estado, com 1.242 funcionários.

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O resultado evidencia a participação do Sul capixaba na economia estadual e mostra como empresas estruturadas contribuem para o desenvolvimento fora da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Unimed Sul Capixaba está entre as maiores empresas do Espírito Santo

Além da 47ª posição entre as 200 maiores empresas, a cooperativa ocupa o 36º lugar na classificação das 100 maiores empresas capixabas. Também aparece na décima posição entre os maiores grupos empresariais do Estado.

Os resultados destacam a dimensão econômica de uma organização que mantém sua sede em Cachoeiro de Itapemirim e atende 30 municípios do Sul do Espírito Santo.

Essa abrangência fortalece sua participação na economia regional. Afinal, a atividade de uma empresa de grande porte movimenta diferentes setores e cria oportunidades que ultrapassam seus próprios limites operacionais.

Como uma grande empresa fortalece a economia regional?

A geração de empregos diretos representa apenas uma parte da contribuição econômica de uma organização. Empresas estruturadas também contratam fornecedores, utilizam serviços especializados e movimentam outros negócios.

No setor de saúde, essa cadeia envolve profissionais de diferentes especialidades, prestadores de serviços, empresas fornecedoras e atividades relacionadas à assistência.

Consequentemente, a presença de uma cooperativa de grande porte pode estimular a circulação de renda e ampliar oportunidades para trabalhadores e empreendedores da região.

Além disso, a contratação de profissionais qualificados fortalece o mercado de trabalho local. Esse movimento também favorece a permanência de talentos no interior e contribui para o desenvolvimento de competências profissionais.

Cooperativismo também ganha destaque no ranking estadual

O levantamento do IEL também revela a força do cooperativismo na economia capixaba. Dez cooperativas aparecem entre as 50 maiores empresas do Espírito Santo, representando diferentes segmentos de atividade.

Esse desempenho demonstra a participação do modelo cooperativista na geração de empregos e na movimentação econômica estadual.

Para a Unimed Sul Capixaba, o reconhecimento também reforça a importância de organizações regionais na construção de uma economia mais equilibrada.

“Quando uma organização se consolida no Sul do Estado, os resultados não ficam restritos à sua própria atividade. Eles se refletem na geração de empregos, na contratação de serviços, no desenvolvimento de profissionais e na movimentação de outros negócios”, afirma Bruno Beber Machado, presidente da Unimed Sul Capixaba.

Desenvolvimento econômico além da Grande Vitória

A presença de empresas entre as maiores do Estado em diferentes regiões ajuda a distribuir oportunidades e fortalecer os municípios do interior.

Nesse contexto, a participação da Unimed Sul Capixaba no ranking evidencia a relevância econômica de Cachoeiro de Itapemirim e do Sul capixaba.

Além dos empregos diretos, a atuação regional da cooperativa movimenta uma rede de serviços e atividades econômicas. Assim, o desempenho de empresas locais também contribui para ampliar a participação do interior no desenvolvimento do Espírito Santo.