Veja quando começa a cirurgia robótica de próstata no SUS

O Ministério da Saúde anunciou que o Sistema Único de Saúde (SUS) passará a oferecer a cirurgia robótica para tratamento do câncer de próstata. A novidade foi oficializada por portaria publicada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, em conjunto com o Complexo Econômico Industrial da Saúde. O procedimento, chamado de prostatectomia radical assistida por robô, estará disponível para pacientes com câncer clinicamente localizado ou avançado.



A decisão representa um marco para a saúde pública, já que amplia o acesso a uma tecnologia antes restrita a hospitais privados. A cirurgia remove a próstata e as vesículas seminais, reduzindo o risco de recorrência e aumentando as chances de cura. O prazo máximo para implantação da técnica no SUS será de 180 dias. O processo terá acompanhamento da Conitec, responsável por avaliar e recomendar novas tecnologias para o sistema de saúde.

O que muda com a cirurgia robótica

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) aprovou a medida após avaliar estudos que comprovam a eficácia do procedimento. A cirurgia robótica se destaca por oferecer maior precisão, menor tempo de recuperação e redução de complicações. Além disso, a incorporação fortalece a política de equidade, garantindo que pacientes da rede pública recebam o mesmo padrão de cuidado disponível na saúde privada.



Conforme o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), Rodrigo Nascimento Pinheiro, os próximos passos incluem a definição de protocolos clínicos, a criação de centros de referência e o treinamento das equipes médicas. Ele destacou que a técnica contribui também para a formação de novos profissionais, já que permite treinamentos controlados e supervisionados, reduzindo a curva de aprendizado.