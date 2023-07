27º Festival de Jacu terá 14 shows e atrações para a família

A maior confraternização de amigos do Sul do Espírito Santo, o 27º Festival de Jacu, em Cachoeiro de Itapemirim, já tem data e programação definidas: o evento será realizado nos dias 12 e 13 de agosto e contará com 14 shows e muitas atrações para as famílias.

O evento, que foi realizado inicialmente pela igreja local em homenagem a padroeira Nossa Senhora da Penha, tomou proporção regional com a Associação de Moradores e o Festival de Jacu, e se tornou uma festa tradicional, cultural, amigável e familiar.

O Festival de Jacu possui papel fundamental para o desenvolvimento da comunidade, já que toda renda é revertida para a Associação, que atende, além de Jacu, outras comunidades próximas.

Vale ressaltar que o o projeto possui patrocinadores, que são de suma importância para a realização do evento. São eles: Sicredi, Torabras, Cofril e Grupo Irmãos Fontoura, além de muitos outros apoiadores.

Para um evento familiar e um encontro entre amigos, nada melhor do que música, diversão e comida boa! E a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Agropecuário de Jacu preparou uma programação especial, com a proposta de manter a tradição do evento. Um momento para os produtores e amigos também comemorarem o fim do período da colheita do café.

Durante dois dias, o público terá a apresentação de shows regionais e nacionais, além de futebol, confraternização, feirinha de artesanato, leilão, homenagens e o almoço comunitário.

Confira a programação completa do Festival de Jacu!

Sábado (12/08)

8h – Futebol Master – Fluminense de Jacu x Master Geração 70/80

10h – Futebol – Seleção Sul Capixaba X Seleção Região do Caparaó

12h – Confraternização dos Veteranos com Show de Jessé Pimenta

14h30 – Leilão de bezerros e várias prendas

21h – Show universitário com Elzo Fontoura

23h – Show com Felipe Alves

0h – Show de forró com a atração nacional Beijo Apimentado

2h – Forró com Odair de Paula

Domingo (13/08)

10h – Santa Missa celebrada pelo padre Emildo e animada pela comunidade Santa Bárbara, de Campos Elízios

11h30 – Almoço comunitário e show ao vivo com Marquinho Macedo

12h – Chegada dos cavaleiros, trilheiros e ciclistas

13h – Moda de viola raiz com Sérgio Dalvi e Irmãos Brambila

15h – Homenagem aos filhos da terra

15h30 – Show Universitário com Márcio Pedrazi

17h – Show nacional com Bia Socek, Garotos Tradição e participação do cantor nacional Gringo Violeiro

21h30 – Show com Markin Gava e Marú