Absurdo: Brasil tem maior número de estupros da história

O país vive o momento mais preocupante e triste no que diz respeito ao tema que já foi discutido tantas vezes, que já virou pauta em diversos países. Em pesquisa feita em 2022, já havia sido batido a métrica do ano anterior, acontece que no primeiro semestre daquele ano, o Brasil conseguiu avançar na pesquisa, tendo o maior números de vitimas de estupro.

Esses dados foram revelados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira (20).

Metade das vítimas (61,4%) tem no máximo 13 anos de idade. Os pesquisadores somam as informações dos boletins de ocorrência de estupro e estupro de vulnerável de todo o país, fornecidos pelas secretarias de segurança pública de todos os estados e a história segue sendo a mesma do ano passado, a maior parte dos abusos acontecem dentro da própria residência, geralmente tendo sido praticado por um familiar ou amigo próximo à família.

Nas análises publicadas no anuário, estudiosos no assunto afirmam que, esse crime normalmente acontecer entre familiares, há um aumento da dificuldade de contabilizar esse tipo de violência sexual. Isso porque muitas vezes não são denunciados. A família opta por não causar um “escândalo familiar”, deixando a vitima cair no silêncio e culpa.

A pesquisa do FBSP ainda mostrou o crescimento da violência contra a mulher no ano passado. Foram registrados 1.437 feminicídios, o que seria um aumento de 6,1% quando em comparação com 2021. Também foram computados 4.034 homicídios femininos, crescimento de 1,2% e em sua maioria contra mulheres negras.