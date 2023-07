Acidente entre carro e carreta deixa trânsito lento na BR 101 em Rio Novo do Sul

Um acidente na manhã desta sexta-feira (21) deixou o trânsito lento por cerca de uma hora e meia no quilômetro 385,7 da BR 101, em Rio Novo do Sul. Isso porque houve um acidente entre um carro e uma carreta.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, ECO101, a batida entre os veículos foi registrada às 6h29. A equipe de resgate fez o atendimento dos ocupantes, que saíram ilesos do acidente.

Ainda segundo a ECO, equipes de inspeção e um caminhão-guincho foram enviados para o local do acidente. O trânsito no trecho foi totalmente liberado. A dinâmica do acidente não foi informada, mas chovia no momento da batida.