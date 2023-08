ACUMULOU! Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena pode pagar R$ 50 milhões

Ainda não foi dessa vez. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2616 da Mega-sena, realizado no último sábado (29), no Espaço Norte, em São Paulo. O próximo sorteio, que será realizado na próxima quarta-feira (02), estima-se pagar o prêmio de R$ 50 milhões ao sortudo que conseguir marcar as dezenas sorteadas.

Confira os números sorteados: 06 – 16 – 23 – 35 – 38 – 49.

103 apostas em todo o país acertaram a Quina e ganharam R$ 39.221,73. Já a quadra fez 6.817 ganhadores que vão levar para casa R$ 846,58.

Quem deseja se tornar um milionário, já pode realizar suas apostas, nas casas lotéricas ou online. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o grande prêmio.