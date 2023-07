Adolescente é apreendido após esfaquear tio durante confusão em Muniz Freire

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (26), depois de esfaquear o tio durante uma briga de família. O homem, de 37 anos, foi golpeado nas costas. O caso ocorreu na casa da família, no Centro de Muniz Freire.

Segundo a PM, testemunhas contaram que o desentendimento começou após o garoto abrir uma garrafa de vinho, sem a autorização. O tio teria chamado atenção do sobrinho, momento em que iniciaram uma discussão.

Ainda de acordo com a vítima, após a facada, o suspeito teria atirado uma pedra contra o tio. Já o adolescente disse à polícia que a confusão envolvia a mãe e a tia dele, e que só feriu o tio para se defender.

Durante a confecção da ocorrência, segundo a PM, o adolescente desrespeitou os policiais. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, juntamente com os outros envolvidos. Na delegacia, ele voltou a ofender os militares e seus familiares. O rapaz ficou à disposição da Justiça.

