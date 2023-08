Adolescente é apreendido com 18 pedras de crack em Alegre

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com 18 pedras de crack, em Alegre. Policiais detiveram o jovem no Centro do município, enquanto faziam policiamento na região na noite deste sábado (29).

A equipe da PM, assim que percebeu o comportamento suspeito do rapaz, fez a abordagem e, durante o procedimento, localizou além da droga, R$ 152 em dinheiro.

O adolescente suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Alegre acompanhado pela mãe, onde foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ele ficou à disposição do Conselho Tutelar e da Justiça.