Agosto Dourado: a amamentação é importante para garantir saúde ao bebê e à mãe

Entre os dias 1º e 07 de agosto, comemora-se a Semana Mundial de Aleitamento Materno, no mês dedicado às ações que visam a estimular o aleitamento materno e a promover informações acerca da importância da amamentação, conhecido como Agosto Dourado. O leite materno é considerado o melhor alimento que um bebê pode ter e a amamentação traz benefícios à saúde não só para a criança, mas também para as mães.

O leite materno protege o bebê de inúmeras doenças, como diarreia, infecções respiratórias e alergias. Reduz o risco de a criança desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes, sobrepeso e obesidade na vida adulta. Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir a mortalidade neonatal – aquela que acontece até o 28º dia de vida.

“É na amamentação que os bebês recebem os anticorpos da mãe para a proteção contra diversas doenças. O leite materno também reduz o risco de asma, diabetes e obesidade, mesmo depois que elas param de mamar. Além disso, a amamentação é um excelente exercício para o desenvolvimento da face da criança, importante para que ela tenha dentes fortes e bonitos, desenvolva a fala e tenha uma boa respiração, sem falar nos vínculos afetivos promovidos entre a mamãe e o bebê e na redução da morbi-mortalidade infantil”, ressaltou a pediatra e coordenadora técnica da Saúde da Criança, da Secretaria da Saúde (Sesa), Edna Vaccari.

Estima-se que, anualmente, em todo o mundo, mais de dez milhões de crianças com idade inferior a 5 anos morrem por doenças que podem ser prevenidas e tratadas. Com melhores taxas e amamentação, mais de 820 mil crianças dentro dessa faixa etária podem ser salvas. “Por isso, o aleitamento materno até os seis meses de vida precisa ser incentivado por campanhas, como a da Semana Mundial. Além de contribuir para o desenvolvimento infantil, a amamentação pode ter também impactos positivos na vida adulta da criança”, disse a pediatra.

Mas os benefícios não são só para as crianças. Neste mês dedicado ao aleitamento materno, a profissional da Sesa pontuou que é importante que as mães conheçam os proveitos que a amamentação pode trazer a elas próprias. “A mãe também acaba sendo protegida e favorecida pela produção de leite e a amamentação em si. Entre os benefícios à saúde da mulher, temos a redução da incidência de cânceres de mama, ovário e endométrio, a proteção contra doenças cardiovasculares e também a proteção contra a osteoporose”, detalhou Edna Vaccari.

Sobre o Agosto Dourado

No Brasil, a campanha do Agosto Dourado foi instituída pela Lei Federal nº 13.345, de 12 de abril de 2017, e a cor “dourada” foi escolhida para representá-la devido ao tom que simboliza o padrão ouro de qualidade do leite humano. Durante a primeira semana do mês, há a intensificação nas ações, em prol da Semana Mundial de Aleitamento Materno, com ações de conscientização sobre a importância do leite materno e da amamentação.

“Durante o mês, acontece uma grande mobilização municipal, estadual, nacional e internacional para resgatar a cultura da amamentação, uma simples ação que pode salvar a vida de milhares de crianças”, reforçou a coordenadora técnica da Saúde da Criança da Sesa, Edna Vaccari.

Para o ano de 2023, a Aliança Mundial para a Ação de Aleitamento Materno (WABA, em inglês) traz como tema da campanha “Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”, cujas metas estão em informar as pessoas sobre as perspectivas dos pais trabalhadores com relação à amamentação e à paternidade; fundamentar a licença remunerada e o suporte no local de trabalho como ferramentas importantes para facilitar a amamentação; envolver as pessoas e as organizações para melhorar a colaboração e o apoio à amamentação no trabalho; e conscientizar sobre as ações de melhoria das condições de trabalho e apoio relevante ao aleitamento materno.

Programação e ações do Agosto Dourado

Ao longo de todo o mês de agosto, a Secretaria da Saúde seguirá apoiando os municípios nas ações voltadas à temática do Agosto Dourado. Nos dias 09 e 10 de agosto, a Sesa vai promover o curso voltado aos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) para incentivar a implementação da “Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)”.

Outras ações estão planejadas para o mês de agosto, como a publicação de Nota Técnica do uso do leite humano no Copinho para os casos de bebês que não conseguem ainda sugar o seio materno; atualização da portaria da Comissão Estadual de Banco de Leite Humano; realização de eventos semanais on-line sobre o tema para os profissionais da APS. A Sesa também apoia todos os Banco de Leite Humano nas ações voltadas para o Agosto Dourado.

Pela Sesa, os hospitais estaduais Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, e o Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, vão realizar uma programação especial ao longo do mês.



HIMABA

Durante toda a primeira semana do mês de agosto, o Himaba vai distribuir laços dourados para colocar na lapela, além de realizar conversas de conscientização com os pacientes da maternidade sobre a importância da amamentação.

01/08 – Abertura do Agosto Dourado na área Verde com a Apresentação do Coral do Himaba;

02/08 – Evento no Auditório, às 8h: “Hipoglicemia e discussões de caso”;

31/08 – Encerramento do Agosto Dourado com um “Mamaço” na Área Verde do Himaba.

JAYME

Ao longo do mês, o Hospital Dr. Jayme vai promover treinamentos internos sobre a amamentação, e há a previsão de realização do cinema com as mães da UTIN/UCIN.

01/08 – Abertura com a distribuição de Laços;

02/08 – Roda de conversa sobre Amamentação com as pacientes maternidade;

03/08 – Mamaço.

