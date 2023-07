Anchieta realiza ações para comemorar o Dia da Agricultura Familiar

O Dia da Agricultura Familiar é comemorado no dia 25 de julho, e para celebrar a data, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com apoio da Associação de Feirantes da Agricultura Familiar de Anchieta – AFAFA, irá realizar diversas ações no próximo sábado (22) e no dia 2 de agosto.

Segundo o secretário, Jorge Robson Antunes, palestras, seminários, café da manhã e amostra agropecuária fazem parte da programação. No próximo sábado (22), a partir das 7h, será oferecido um café da manhã para feirantes e visitantes durante a Feira da Agricultura Familiar, que acontece na Praça São Pedro.

Já às 10h, no auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, será promovido um seminário com o tema “Importância da Feira para a Agricultura Familiar” e apresentação do Plano Safra 2023/2024 – Banco do Brasil.

E no dia 2 de agosto, das 8h às 15h, na Escola Família Agrícola de Olivânia, será realizado uma Amostra Agropecuária com palestras, experimentos, mostra de projetos, aulas shows e visitação a propriedade da instituição.