Anchieta vai sediar a 2ª Olimpíada Intermunicipal da Melhor Idade

Anchieta irá sediar a 2ª Olimpíada Intermunicipal da Melhor Idade, agendada para 26 de agosto, na Vila Olímpica da cidade. E na próximo sexta-feira (28), a partir das 08h30, acontece a solenidade de apresentação oficial da cidade-sede escolhida para sediar o evento.

Conforme os organizadores, durante a solenidade serão entregues os uniformes dos atletas participantes e da comissão organizadora. Na ocasião serão feitas as fotos oficiais de cada delegação, além da formatação das regras.

A 2ª Olimpíada Intermunicipal da Melhor Idade irá reunir os municípios de Rio Novo do Sul, Marataízes, Piúma, Alfredo Chaves, Itapemirim, Presidente Kennedy e Anchieta. Serão disputadas as modalidades atletismo, bocha, vôlei adaptado, corrida, lançamento de disco, lançamento de peso, dama, bisca e dominó.

