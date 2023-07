Apostas de Anchieta e Dores do Rio Preto acertam quina da Mega-Sena

Seis apostas feitas no Espírito Santo quase levaram o prêmio máximo da Mega-Sena, de R$ 68.239.150,14. O sorteio foi realizado na noite de terça-feira (25).

Os ganhadores capixabas acertaram a quina e faturaram entre R$ 18.624,27 e R$ 37.248,50. As apostas são de Anchieta, Colatina, Dores do Rio Preto, João Neiva e Serra.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 08 – 13 – 14 – 19 – 25. A quina registrou 251 apostas ganhadoras, em todo Brasil. Outros 12.145 mil ganhadores da quadra vão receber, individualmente, R$ 549,86.

Novo sorteio

O próximo sorteio ocorre nesta quinta-feira (27), com estimativa de R$ 33 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h. Para credenciar a aposta, o interessado deve ir a uma casa lotérica credenciada à Caixa Econômica Federal ou pela internet.

Mega-Sena

A Mega-Sena é a maior modalidade lotérica do Brasil, sendo uma entre as dez modalidades atuais das loterias da Caixa, com sorteios ordinários duas vezes por semana, além da Mega-Sena da Virada e outras modalidades de prêmios, devido a baixa arrecadação de Mercado.

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, denominado sena, é necessário obter coincidência entre seis dos números apostados e os seis números sorteados, de um total de seis dezenas (de um a sessenta), independentemente da ordem da aposta ou da ordem do sorteio. O concurso prevê também a chance de se ganhar parte do prêmio máximo, pelo acerto da quina (apenas cinco dos números sorteados), ou da quadra (apenas quatro dos números sorteados), com prêmios significativamente menores que aquele que seria pago na ocorrência do acerto da sena, sendo o da quina maior que o da quadra.

Atualmente, o preço da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5,00, a partir do concurso 2588 (03/05/2023).