Arraiá solidário Santa Casa: últimos dias para adquirir o ingresso

Os interessados em participar do Arraiá Solidário, promovido pela Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, devem se apressar. O prazo para a venda dos bilhetes termina na próxima segunda-feira (24). A festa vai acontecer no dia 29 de julho, no Restaurante do Josélio, às 18 horas.

O ingresso custa R$ 40 e dá direito a entrada, buffet de comidas típicas, brincadeiras e atração musical com a banda Forró Gold. O valor não inclui bebidas e nem o espaço infantil. As crianças de 6 a 10 anos pagam um valor diferenciado no valor de R$ 10. Entre as comidas típicas, estão caldos, canjica, bolos, doces, pé de moleque, além de torresmo, mandioca, polenta, entre outras.

Os ingressos estão sendo comercializados no caixa da Santa Casa e podem ser adquiridos de 7 às 17 horas. De acordo com a integrante da Comissão de Mobilização de Recursos da Santa Casa, Kamila Canal, o dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos será aplicado em ações desenvolvidas dentro do próprio hospital.

“O recurso do arraiá solidário vai ajudar internamente nas ações de humanização e também será uma forma de integração para colaboradores da Santa Casa, de incentivar novas amizades e proporcionar momentos junto com a família. O convite está aberto a todos e está sendo preparado com muito carinho pela comissão de humanização”, afirmou.

O evento é realizado em parceria com Unimed Sul Capixaba, Medimagem, Sulcred, Sicoob Credirochas, Eletrolima Refrigeração e Galpão Móveis.