Artesão de 58 anos é encontrado morto em praia de Piúma

Um homem de 58 anos, identificado como Rui Chaves Ferreira, foi encontrado morto na manhã deste domingo (23), na Ilha do Gambá, balneário do município de Piúma.

De acordo com a Polícia Militar, era de Minas Gerais, artesão e estava hospedado em um hotel da cidade costeira. A PM não informou a causa da morte, mas acredita que ele tenha sido vítima de afogamento.

O corpo de Rui foi periciado e levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, onde passou por exames para saber a causa da morte.

Quem tiver informações que ajudem a esclarecer a morte do artesão pode contribuir com de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.