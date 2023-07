Assaltantes invadem casa e colocam arma na cabeça de crianças em Anchieta 

Uma família que reside em Itapeúna, no interior de Anchieta, foi alvo de criminosos na noite desta quinta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, o homem contou que por volta das 21h50, três criminosos armados entraram em sua propriedade e anunciaram o assalto.

Na casa, além do proprietário, estavam a esposa dele e duas filhas. Os assaltantes, que estavam encapuzados, chegaram a colocar a arma na cabeça das crianças para intimidar as vítimas.

Os bandidos fugiram levando joias avaliadas em R$ 10 mil, celulares, R$ 1 mil em dinheiro, cartões de crédito, drone e um Hyundai Creta 2019 vermelho (QRI1C00). Antes de fugirem, um dos criminosos avisou à vítima que o veículo seria abandonado.

Policiais militares realizaram buscas na região e chegaram a fazer um cerco em Iconha, no entanto, os bandidos não foram localizados, nem mesmo o veículo da família.

