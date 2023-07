Assaltantes roubam carro em Cachoeiro, fogem para Itapemirim e acabam presos pela PM

Três criminosos, que roubaram um carro a mão armada em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (27), foram presos horas depois pela Polícia Militar em Itapemirim. Com eles, a PM encontrou duas facas, quatro celulares e um tablete de maconha.

De acordo com a PM, os homens chegaram a uma rua do bairro Coramara em um Peugeot preto e abordaram uma mulher, que havia acabado de sair do veículo, um Chevrolet Celta prata, placas PPA2E72.

Segundo a vítima, dois homens armados anunciaram o assalto e tomaram as chaves do carro de sua mão, enquanto o terceiro ficou dentro do Peugeot. Os criminosos fugiram em seguida, mas antes de pegarem a estrada, pararam em um posto de combustíveis da região.

Por meio de câmeras de videomonitoramento da rodovia, foi possível ver os dois veículos passando por Rio Novo do Sul. Policiais militares montaram um cerco e conseguiram prender os três criminosos, que estavam no Peugeot, em Itaoca, no município de Itapemirim.

O Celta da vítima não foi localizado até o momento. À PM, os bandidos disseram que trocaram o carro pelo tablete de droga. No entanto, a polícia não acredita nesta versão.

Os militares questionaram os criminosos sobre as armas usadas no assalto e, um deles respondeu que os objetos foram entregues ao proprietário, isso porque teriam pegado as armas emprestadas como um “parceiro” para praticarem o crime.

Foto: Divulgação

Os assaltantes não revelaram o que fizeram com o carro da vítima, nem mesmo a localização do veículo. Eles foram presos em flagrante e levados para a Delegacia Regional de Itapemirim.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do carro pode avisar à polícia por meio do 190, ou de forma anônima, 181.