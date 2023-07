Assembleia do ES cria projeto com foco em arranjos produtivos sustentáveis

Nesta quarta-feira (19), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) deu início a um projeto voltado para estimular comunidades de 18 municípios do interior e da Grande Vitória a adotarem o modelo de arranjo produtivo local. A iniciativa é da Casa dos Municípios e tem foco na sustentabilidade.



Segundo a diretora do órgão do Legislativo estadual, Joelma Costalonga, essa primeira reunião abordou ações voltadas para a agricultura familiar e teve a participação de associações da área, além de chefes de Executivos municipais e representantes de 20 prefeituras. Numa segunda etapa, a iniciativa será ampliada para outros municípios interessados.

Entre os municípios do Sul que receberão a iniciativa estão Alegre, Guaçuí e Itapemirim.



“O projeto vai ser implementado por associações, mas os parceiros de primeira mão têm de ser os prefeitos”, avaliou. Conforme falou, para que o projeto seja adotado, é preciso passar por etapas, como realizar o diagnóstico do local, levar informações e assistência técnica e viabilizar a comercialização.



De acordo com a diretora, os arranjos são amplos, podendo incluir, por exemplo, a produção de frutas e roupas ou atividades nos segmentos de cultura, turismo e esporte. A prefeitura é o responsável por delinear o perfil de cada região em parceria com as comunidades.



Conforme explicou, o modelo de produção é simples e reúne associações de uma determinada comunidade com interesses em comum na entrega de bens e serviços. Existe uma parceria para possibilitar essa cadeia de interesses que envolve também a participação do poder público.



Joelma lembra que, embora a Casa dos Municípios seja responsável por fomentar os arranjos produtivos, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) tem o papel de executor, como viabilizar a compra de determinado maquinário, por exemplo.



Um dos palestrantes foi o ex-deputado estadual Padre Honório. Segundo explicou, o projeto “Semeando Desenvolvimento com Sustentabilidade” é composto por uma série de atividades de formação e práticas para oferecer oportunidade àquele que produz de conduzir o seu próprio trabalho, subsidiado pelo Estado ou prefeitura. Evitar o êxodo rural é um dos benefícios esperados.



“Nessa troca de saberes, de oportunidades, as coisas vão acontecendo. Não é um projeto que leva coisas simplesmente, mas leva uma proposta e essa proposta vai sendo construída. Não tem aquele agricultor que deseja produzir uma agroindústria? Antes de chegar à agroindústria tem de chegar a tudo aquilo que vai dar condições de aquela agroindústria de estar funcionando”, disse.



O presidente Marcelo Santos (Podemos) salientou a importância de a Assembleia Legislativa estar ao lado do homem do campo, sobretudo na agricultura familiar, ajudando no aumento da renda e na garantia do futuro dos filhos a partir da identificação das potencialidades locais.



Municípios participantes

Águia Branca Alegre Boa Esperança Brejetuba Colatina Conceição da barra Guaçuí Itapemirim Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Mantenópolis Pedro Canário Piúma São Domingos Vila Pavão Vila Valério Vila Velha