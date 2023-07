Atriz da Globo sofre grave acidente e equipe pede orações

A atriz da Globo e cantora ex-The Voice Ludmillah Anjos sofreu um acidente de carro em Brasília, na noite do último domingo (16). Além dela, outras quatro pessoas ficaram presas às ferragens. O veículo em que a artista estava, uma BMW 320i, bateu em um poste de iluminação por volta das 21h30.

Todos os cinco ocupantes do veículo foram levados ao hospital, orientados e conscientes. Ninguém se feriu gravemente ou corria risco de morte na hora do atendimento, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ludmillah chegou a gravar um vídeo dentro do carro pouco antes do acidente, sorrindo, brincando com os companheiros e cantando.

A BMW era conduzida por um motorista de 27 anos. Atendido pelos socorristas, ele se queixava de dores nas costas e foi levado ao Hospital de Base, unidade de saúde pública no centro de Brasília. A atriz Ludmillah Anjos, 35 anos, também foi levada para lá, com dores nas costas, costela e pernas.

Outros três ocupantes foram para o Base e ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Um deles, de 39 anos, estava com fratura no tornozelo direito. A via chegou a ser totalmente interditada para o atendimento das vítimas. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas a Polícia Civil apura a ocorrência.

Ludmillah participa da série Encantado’s, produzida pela GloboPlay, interpretando a rainha de bateria chamada Crystal. No The Voice, ganhou fama após participar da primeira edição do programa, em 2013.