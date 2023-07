Atriz de Guaçuí é premiada em festival de Minas Gerais

O Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí participou, entre os dias 15 e 23 de julho, da 7ª edição do Festival Nacional de Teatro de Passos e Região (MG), e a atriz Neuza de Souza, conquistou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante. O grupo representou o Estado do Espírito Santo na mostra competitiva que aconteceu entre os dias 15 e 23 de julho, na categoria rua, com o espetáculo Bumba Meu Boi.

Neuza de Souza disse estar surpresa com a premiação, devido ao nível do festival. ”Foi uma grande surpresa receber esse prêmio, porque o festival apresentou ótimos trabalhos e um nível alto entre todos os participantes nas premiações”, afirma, a atriz de Guaçuí.

Neuza de Souza em cena: “fiquei surpresa devido ao nível dos participantes” (Foto Divulgação).

Além do prêmio para Neuza de Souza, o grupo de Guaçuí ainda teve mais quatro indicações: melhor sonoplastia, melhor atriz – Eliane Correia, melhor ator coadjuvante – Edmar da Silva, e melhor espetáculo de rua. “Tudo isso vem comprovar o trabalho sério que todo o elenco desenvolve ao longo dos anos, buscando sempre o aprimoramento na técnica e na interpretação”, declara o diretor administrativo da trupe, Carlos Ola.

O grupo capixaba fez duas apresentações nesta edição do Festival de Passos. A primeira na Praça da Matriz da cidade de Alpinópolis e a outra na cidade de Passos, na Praça São Benedito. Segundo os atores, em ambas as apresentações encontraram um público acolhedor, participativo e ávido por conhecer a saga do boi que traz leituras de diversas partes do Brasil, inclusive, de Guaçuí, com passagens da memória da comunidade guaçuiense e do Caparaó.

Além de assistirem a praticamente a todos as peças teatrais do festival, o elenco do grupo acompanhou oficinas, leituras dramáticas e lançamento de livro. Além da apresentação de vivências no teatro com a atriz do teatro e televisão, Rosi Campos.

Para essa participação, o Gota contou com o apoio do Edital de Circulação e Intercâmbio que liberou recursos do Governo do Estado do Espírito Santo. O recurso foi utilizado para a contratação do transporte dos atores e técnicos.