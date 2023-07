Autoridades discutem inclusão do Hospital Padre Olívio na rede estadual

Neste último sábado, 22 de julho, uma importante visita marcou o calendário de ações em prol da saúde em Vargem Alta. O Secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, acompanhado pelo prefeito Elieser Rabello e pela diretoria do Hospital Padre Olívio (HPO), em Boa Esperança, interior do município, reuniram-se para discutir e analisar as condições atuais do hospital, bem como estabelecer estratégias para aprimorar o atendimento e promover melhorias significativas.

Um dos objetivos centrais da visita foi debater a inclusão do HPO na rede estadual de saúde. Essa medida é de extrema importância, pois permitirá uma maior integração do hospital com a estrutura de saúde do Espírito Santo, garantindo uma melhor distribuição de recursos e ampliação dos serviços oferecidos à população. O prefeito Elieser Rabello enfatizou a relevância dessa inclusão, destacando que ela contribuirá significativamente para a qualificação do atendimento no HPO.

Outro ponto crucial abordado foi a reforma do centro cirúrgico do hospital, com objetivo de modernizar e ampliar esse setor, proporcionando condições adequadas para a realização de cirurgias e procedimentos médicos de maior complexidade. Com a reforma, espera-se a expansão da capacidade de atendimento e uma melhoria considerável na qualidade dos serviços prestados à população.

Durante a reunião, também foram discutidas a importância de disponibilizar leitos de retaguarda e oferecer serviços voltados à saúde mental. Essas medidas visam atender as necessidades da população e proporcionar suporte adequado para casos que demandem cuidados especiais. A inclusão de leitos de retaguarda e a ampliação dos serviços de saúde mental são fundamentais para garantir uma assistência integral aos pacientes e melhorar a eficiência do sistema de saúde nas Regiões Sul e Serrana do Estado, além de assegurar maior alocação de verbas públicas para o funcionamento do HPO.

A presença de autoridades locais e estaduais na reunião demonstra o comprometimento em buscar soluções para aperfeiçoar o funcionamento do HPO e garantir um atendimento de qualidade à população. A expectativa é de que as medidas discutidas durante o encontro contribuam para fortalecer o sistema de saúde em Vargem Alta, proporcionando uma assistência mais eficiente e humanizada aos pacientes atendidos no HPO.

Além do secretário de Estado da Saúde e do Prefeito Elieser Rabello, também participaram do encontro a secretária municipal de Saúde, Edna Maria da Silva, o vereador Almezindo Betini, representantes da diretoria do HPO, profissionais médicos e membros da comunidade, reforçando o engajamento conjunto para melhorar o atendimento e os serviços de saúde oferecidos pelo Hospital Padre Olívio em Vargem Alta.