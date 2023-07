Autorizado concurso do IBGE para 895 vagas

O concurso IBGE para efetivos está autorizado e a oferta será de 895 vagas em cargos que serão confirmados em portaria a ser publicada no Diário Oficial da União em breve. Espera-se que o edital seja publicado ainda no segundo semestre de 2023, com convocações em 2024.

Do total de vagas autorizadas, 300 serão para candidatos de nível médio, segundo informou a ministra Esther Dweck, responsável pela pasta da Gestão e Inovação (MGI).

A declaração foi dada durante o anúncio dos novos concursos, nesta terça-feira, 18. Em comunicado, o IBGE informou que, assim que a publicação da autorização for efetivada, trazendo a distribuição de cargos, será feita a definição destas vagas por área de conhecimento e por localidade.

O pedido original de concurso IBGE, confirmado em abril, foi para 2.378 vagas efetivas. No entanto, a autorização veio de maneira reduzida. Para técnico, por exemplo, eram pedidas 467 vagas e foram autorizadas 300.

O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porém, é um dos poucos no pacote de autorizações no Governo Federal que traz oportunidades para o nível médio.

Com base nos pedidos de concursos feitos pelo IBGE, é possível que o concurso contemple os seguintes cargos:

Nível médio (300 vagas)

técnicos em informações geográficas e estatísticas, com salários de R$3.677,27

Nível superior (595)

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, com salários de R$8.488,47 ; e

pesquisadores em informações geográficas e estatísticas, cujo salário pode chegar a R$9.389,06.