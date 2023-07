Bebê de uma semana engasga com leite e é salva por militares em Cachoeiro

Uma bebê de apenas sete dias se engasgou com leite materno neste domingo (23) e foi salvo com ajuda de policiais militares, em Cachoeiro de Itapemirim. A criança precisou ser levada às pressas até uma unidade de saúde, em Itaoca Pedra, onde reside a família.

De acordo com a PM, a equipe fazia policiamento na Avenida Ipiranga, onde ocorria uma partida do Campeonato Municipal de Futebol, quando populares foram até a viatura e pediram ajuda.

Quando o pai da pequena Ester se aproximou, os policiais notaram que a bebê estava roxa e fizeram os primeiros socorros. Em seguida, foram até o posto de saúde do distrito, onde a neném recebeu atendimento médico e voltou a respirar.

Logo após o primeiro atendimento, a equipe médica confirmou que o estado de saúde da criança era estável e orientou a família a levar a menina até o Hospital Materno-Infantil do município, unidade especializada em atendimento a recém-nascidos.

