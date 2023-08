“Bero Faz a Festa” apresenta o rapper Teto como atração principal em Cachoeiro

Prepare-se para viver uma noite inesquecível no ‘Gordinho Cachoeiro’ com atrações incríveis e muita energia!

Está chegando a hora de aproveitar o evento “Bero Faz a Festa” com a participação do rapper Teto como atração principal! Ele vai trazer toda a sua arte e talento para animar o público e fazer todo mundo cantar e dançar junto. A festa vai acontecer no Gordinho Cachoeiro a partir das 22h deste sábado (05).

Atrações Imperdíveis

Além do fenômeno Teto como atração principal, “Bero Faz a Festa” reuniu um time de artistas e músicos incríveis para garantir que a noite seja memorável com LD da Favelinha, Wendel WB, Beleite, Fabrício V e Mc Pedro Chielo.

Lounges Exclusivos para Grupos de 10 Pessoas

Para quem busca uma experiência exclusiva e confortável, o evento oferece lounges especiais para grupos de até 10 pessoas! Com puffs aconchegantes, mesinhas bistrô e um atendimento de garçom para não deixar ninguém na mão, esses espaços são perfeitos para curtir a festa com comodidade e estilo. Mais informações para reservas, através do telefone: 28 99904-1265

Ainda dá tempo de garantir o seu ingresso!

Com o evento se aproximando, os últimos ingressos estão voando! Se você ainda não garantiu o seu, corra e não perca a oportunidade de fazer parte dessa festa!

Serviço

Dia 05 de Agosto (Sábado) a partir das 22h

Gordinho Cachoeiro

Compre online AQUI

Pontos de Vendas Físicos:

Carneiro Instrumentos Musicais

Av. Beira-Rio, 181 – Guandú, Cachoeiro de Itapemirim – ES