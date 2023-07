Cachoeiro inaugura nova base do Samu adaptada às exigências do Ministério da Saúde

Foi inaugurada, nesta sexta-feira (28), a nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cachoeiro de Itapemirim. O equipamento, localizado no bairro Vila Rica, foi totalmente reestruturado para atender às exigências do Ministério da Saúde.

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), destacou a importância das novas instalações e das suas adequações técnicas para a captação de recursos junto ao Governo Federal.

“Hoje nós estamos inaugurando aqui essa maravilha que é essa base moderna do Samu. O Samu é um investimento que nós fizemos, Governo do Estado e Prefeitura Municipal. Um investimento em parceria que a gente fez. Hoje nós temos Samu em todas as regiões do Estado e essa base aqui também poderá ser credenciada no Ministério da Saúde, para que o Governo Federal possa ajudar a gente aqui, porque hoje quem paga é Governo e a Prefeitura”, explicou Casagrande.

A reestruturação contribuirá não somente para atrair mais recursos para a saúde do município, mas principalmente para tornar mais ágil o atendimento à população, conforme explica o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

“Desde quando chegamos aqui em Cachoeiro de Itapemirim, em 2021, tínhamos uma base do Samu no Baiminas. Era uma base mais acanhada, menor. Hoje estamos inaugurando essa Base do Samu, que é uma base ampla e infraestrutura melhor do Estado. Um equipamento com tecnologia, são 4 ambulâncias para atender a população de Cachoeiro”, afirmou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Samu já realizou quase 10 mil atendimentos em Cachoeiro de Itapemirim.