Cachoeiro recebe feira sobre cidades inteligentes na próxima semana

Com o apoio da Prefeitura, Cachoeiro de Itapemirim receberá, nos dias 2 e 3 de agosto, a INovaES – Feira de Cidades Inteligentes. O evento, que ocorrerá no campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Morro Grande, tem como foco apresentar e divulgar novas tendências para um desenvolvimento urbano mais moderno e sustentável.

A abertura oficial será às 9h da quarta-feira (2), com a participação de Bruno Lamas, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Qualificação Profissional, e do prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Ao longo do evento, especialistas em tecnologia conduzirão diversas palestras e painéis temáticos, abordando tópicos relevantes sobre inovações e práticas relativas ao conceito de cidade inteligente.

Às 14h30, o coordenador executivo de Tecnologia de Informação da Prefeitura de Cachoeiro, Élcio Sá Neto, apresentará uma palestra com o tema “Desafios de tornar Cachoeiro uma cidade inovadora, digital e inteligente”.

Em seguida, será realizado o lançamento do Carro Inteligente, um veículo com tecnologia embarcada que será utilizado pela gestão municipal para fazer um diagnóstico da cidade, agilizando a identificação e execução de serviços e melhorias que precisam ser feitos nos espaços públicos.

O primeiro dia do evento seguirá até as 18h30, com outras apresentações, visitas a estandes e rodas de conversa voltadas para networking.

No segundo dia, quinta-feira (3), a INovaES continuará das 9h às 21h, com uma programação repleta de atividades. O link de inscrição para participação no evento e o cronograma completo estão disponíveis no site www.inovaes.net.