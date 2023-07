Cachoeiro sedia etapa do circuito estadual de Jiu-Jitsu em agosto

Em agosto, Cachoeiro de Itapemirim será sede da 6ª Copa Sicoob Credirochas de Jiu-Jitsu, válida pela quarta etapa do circuito estadual da modalidade. As disputas serão realizadas na escola estadual Liceu Muniz Freire, bairro Independência, no dia 27 de agosto, de 9h às 20h. Na ocasião, cerca de 700 atletas prometem entreter o público presente com lutas cheias de emoção. A entrada será gratuita.

Para quem deseja participar da competição, as inscrições para competidores ainda estão abertas, e podem ser realizadas pelo site: ilutas.com.br.

O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), obtido a partir do edital de seleção de projetos esportivos lançado pela pasta neste ano.

“Nosso edital vai se consolidando como política pública de incentivo ao esporte, ao possibilitar apoiarmos eventos importantes como esse. Representantes dos nossos núcleos de jiu-jitsu estarão presentes nessa competição e temos certeza de que farão bonito”, salienta o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.