Cachoeiro Stone Fair e Sicoob se unem em encontro exclusivo com expositores

Na próxima quinta-feira (20), representantes do setor de rochas ornamentais que estarão expondo na Cachoeiro Stone Fair terão uma prévia de tudo que eles vão encontrar nesta edição em um evento realizado em parceria com o Sicoob, patrocinadora master da feira.

O objetivo do encontro é reunir os empresários, que vivenciam e acreditam no potencial do setor, em um networking para que tenham uma maior sinergia, a fim de fortalecer a rede de contatos nessa indústria estratégica.

Uma das maiores cooperativas do País, o Sicoob é a principal patrocinadora da Cachoeiro Stone Fair 2023 e, com este evento, voltado para expositores de rochas, máquinas, extração, beneficiamento e insumos, busca impulsionar o crescimento do setor de rochas ornamentais da região de Cachoeiro de Itapemirim.

Não é à toa que o encontro contará com uma palestra de tema fundamental “Perspectivas para a economia brasileira e internacional 2023”, que será ministrada pelo sócio e economista-sênior da Tendências, mestre em Economia pela Faculdade Getúlio Vargas e professor de macroeconomia das Faculdades Oswaldo Cruz, Silvio Campos Neto. O Sicoob também vai apresentar suas linhas de crédito e serviços destinados aos empresários.

Com mais de 30 anos de realização, a Cachoeiro Stone Fair tem se consolidado como oportunidade de marcas se posicionarem no mercado e fazer negócios por meio do patrocínio do evento. A CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora da Cachoeiro Stone Fair, Flavia Milaneze, destaca que estar presente como patrocinador em um evento de reconhecimento nacional e mundial, gera autoridade e posiciona a marca no mercado, o que aumenta a confiabilidade dos clientes e torna a empresa referência.

“Com a quantidade de pessoas que passam pela feira também torna-se possível aumentar o reconhecimento da marca, fazer networking e receber feedback direto dos visitantes. Essa interação pode ser valiosa para aprimorar os produtos ou serviços oferecidos e melhorar a experiência do cliente”, afirma.

O evento é exclusivo para convidados, empresários do setor de rochas ornamentais e autoridades.

Evento Sicoob

Quando: 20 de julho (quinta-feira), das 18h às 22h

Onde: La Casa Cerimonial (Avenida Fioravante Cypriano, 15 – Cachoeiro de Itapemirim)

Público – alvo: Expositores de rochas, máquinas, extração, beneficiamento e insumos, que estarão na Cachoeiro Stone Fair 2023

Cachoeiro Stone Fair 2023

Quando: 22 a 25 de agosto, das 14h às 20h (terça a sexta-feira) / Entrada até às 19h.

Onde: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim

Público-alvo: profissionais do setor, como marmoristas, arquitetos, designers, engenheiros, empresários, gestores, distribuidores, compradores, entre outros.

Inscrições: no site do evento www.cachoeirostonefair.com.br