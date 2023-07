Cachoeiro vai celebrar Dia da Mulher Negra com atrações culturais

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (25 de julho), a Prefeitura de Cachoeiro realizará mais uma edição do evento “Sawubona – Nós Vemos Você”, na Praça Jerônimo Monteiro, na próxima quinta-feira (27).

A programação, que tem início marcado para as 18h, será totalmente gratuita, com foco na reflexão sobre a luta das mulheres negras contra o racismo, a misoginia e o machismo.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), o evento terá apresentações culturais, palestra, debate, sarau, homenagens e exposição de artesanato.

Utilizada em algumas tribos da África do Sul, a expressão “Sawubona” é uma saudação, que significa “vejo você, você é importante para mim e eu te valorizo”.

De acordo com Fayda Bello, coordenadora executiva de Cidadania, Direitos Humanos e Política para Mulheres da Semcit, o evento é uma das ações da municipalidade para fomentar a equidade racial e de gênero.

“As mulheres negras são duplamente vulneráveis, porque, além do machismo, misoginia, também sofrem com o racismo. Nosso objetivo é mostrar a essas mulheres que o poder público tem se empenhado em fomentar políticas públicas para que elas não apenas sejam vistas, mas respeitadas, incluídas e oportunizadas. Será uma noite de fomento à cultura, de troca de conhecimento e de valorização da mulher negra cachoeirense”, explica a coordenadora executiva de Cidadania, Direitos Humanos e Política para Mulheres da Prefeitura de Cachoeiro, Fayda Belo.

“O Sawbona vem ressaltar o comprometimento da gestão em criar espaços de debate, de manifestações culturais e de fomento ao empreendedorismo da mulher negra. É momento do poder público reforçar seu empenho na luta diária de enfrentamento e combate ao racismo, à misoginia e ao machismo”, completa a secretária de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos de Cachoeiro, Luana Fonseca.

Confira a programação completa do Sawubona

Local: Praça Jerônimo Monteiro, Centro

18h – Abertura oficial

18h30 – Encontro de grupos de Caxambu

19h – Palestra e debate com as integrantes da mesa – Tema “Como transformar os desafios enfrentados pela mulher negra em oportunidades, apesar dos reflexos históricos?”

20h – Sarau Poesia Periférica

20h30 – Homenagem a mulheres negras

21h às 22h30 – Show de samba com “Nó na Madeira”

