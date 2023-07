Câmara de Anchieta celebra 30 anos do Grupo de Teatro Rerigtiba

Nesta quinta-feira (27), a Câmara Municipal de Anchieta realiza uma Sessão Solene em comemoração aos 30 anos do Grupo de Teatro Rerigtiba, um dos principais do Espírito Santo. Fundado em 23 de julho de 1993, o Rerigtiba é também um dos mais premiados do Estado e mantém um trabalho ininterrupto de investigação, produção, montagens e apresentações de espetáculos nos mais diversos estilos e técnicas.

Orgulho para a cidade de Anchieta, a Companhia contou, ao longo de seu tempo de história, com mais de 60 atores participando de suas produções, em 26 montagens teatrais, nos mais diferentes estilos e técnicas. Além disso, desenvolve oficinas, encontros, ensaios de seus espetáculos de repertório e laboratórios de pesquisa, residências e intercâmbios artísticos. Participa e organiza festivais, shows e cortejos com espetáculos premiados dentro e fora do Estado.

Como forma de reconhecer a trajetória do Grupo e por levar o nome de Anchieta a diversas partes do Brasil, a Câmara de Anchieta fará um momento especial de entrega de homenagens aos membros e apoiadores do Grupo de Teatro Rerigtiba, a partir das 18h, no Plenário da Casa Legislativa.

O evento é aberto a toda comunidade e contará com exposições de fotos e artigos do Grupo, exibição de vídeo, além de uma surpresa preparada para os participantes.

Serviço

Sessão Solene em Comemoração aos 30 anos do Grupo de Teatro Rerigtiba

Data: 27 de julho de 2023

Horário: 18h

Plenário da Câmara Municipal de Anchieta