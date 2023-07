Caminhão carregado com eletrodomésticos tomba na BR-101, em Mimoso

Um caminhão que transportava eletrodomésticos tombou na manhã desta quinta-feira (20), por volta das 9h30, no Km 441, em Mimoso do Sul.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão baú Mercedes Benz seguia pela rodovia, quando o motorista, de 36 anos, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou. A pista estava molhada e chovia no momento do acidente. A carga foi saqueada.

A PRF informou, ainda, que o motorista foi socorrido sem ferimentos e realizou o teste do bafômetro que deu negativo.