Campo society do bairro Rubem Braga deve ficar pronto até novembro

O campo de futebol society do bairro Rubem Braga está ganhando forma. Grande parte do novo espaço esportivo já foi construída e a previsão é de que a obra, que é fruto de convênio entre a Prefeitura de Cachoeiro e o governo estadual, seja concluída até novembro.

A estrutura é erguida em um terreno de 1.543,50 metros quadrados, na rua Francisco Lemos. Já estão prontos: muro de contenção (necessário devido ao desnível do terreno em relação a rua), escada em concreto armado para acesso ao campo, calçada no entorno, drenagem do campo, alambrado, parte da iluminação e parte da arquibancada.

Ainda serão feitos trabalhos de drenagem da nascente do terreno, colocação de guarda-corpo na arquibancada e na escada, construção de rampa de acessibilidade e de área de vivência, paisagismo e instalação da grama sintética no campo.

O prefeito Victor Coelho esteve no bairro Rubem Braga, nesta quarta-feira (26), para vistoriar a obra, que conta com investimento de mais de R$ 690 mil.

“Estamos ansiosos para concluir a construção desse espaço, por meio do qual incentivaremos o esporte como uma ferramenta de integração e inclusão, especialmente para as crianças e jovens da região, que poderão usufruir de um local seguro e adequado para suas atividades esportivas”, disse.